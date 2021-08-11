Кадырова наградили премией за видео с попугаем

11 августа, 15:36

Правительство Чеченской Республики премировало главу региона Рамзана Кадырова за роль мобильного репортера телекомпании «Грозный». Сумма премии составила 45 тыс. рублей.

Как говорится в сообщении ЧГТРК «Грозный», министр чеченского правительства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев наградил Кадырова за «качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий происходящих в регионе».

Глава Чечни стал лауреатом конкурса среди репортеров. «Премия была присуждена в связи с тем, что Рамзан Кадыров присылает самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях», — отмечается в релизе телекомпании.

В качестве основной заслуги Кадырова отметили его онлайн-стрим: «В ходе прямого эфира Рамзан Кадыров снимал на камеру мобильного телефона репортаж, комментируя окружающую его обстановку».

«Специальный мобильный репортер телеканала Рамзан Кадыров также предоставил эксклюзивные видеокадры, где показал живность, обитающую в его саду. В частности, глава региона познакомил подписчиков с собственным попугаем», — поясняет телеканал «Грозный».

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Азербайджан потребовал от России положить конец беспределу армянских военных в Карабахе

11 августа, 13:32

Азербайджан потребовал от командования российских миротворческих сил положить конец незаконному размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются. Как сообщает Minval.az, с соответствующим заявлением выступило Министерство обороны Азербайджана в среду, 11 августа.

В оборонном ведомстве напомнили, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, остатки вооруженных сил Армении не были полностью выведены с территорий Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы.

«В последние дни Армения нарушила трехстороннее заявление, перебросив свои вооруженные силы на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и открыла новые армянские посты возле Мухтаркенда и Шушакенда, а также в восточной части Кельбаджарского и Лачинского районов.

Азербайджанская армия принимает адекватные меры, и такие случаи не допускаются. Однако армянская сторона целенаправленно прибегает к подобным провокациям для обострения ситуации», – отметили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что все это происходит на фоне безответственного и провокационного приказа нового министра обороны Армении Вагаршака Карапетяна о применении армянской армией силы во что бы то ни стало.

«Бывший министр обороны Армении Давид Тонаян также выступал с провокационной военной доктриной, которую он назвал «Новая война за новые территории». Его позорная судьба известна всем.

В соответствии с положениями трехстороннего заявления миротворческие силы Российской Федерации должны положить конец размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются», – сказано в заявлении.

Минобороны РФ сообщило накануне, что 9 августа в 17.45 в районе населенного пункта Шуша произошла перестрелка из стрелкового оружия между незаконными вооруженными формированиями карабахских сепаратистов и вооруженными силами Азербайджана.