Кадырова наградили премией за видео с попугаем

Правительство Чеченской Республики премировало главу региона Рамзана Кадырова за роль мобильного репортера телекомпании «Грозный». Сумма премии составила 45 тыс. рублей.

Как говорится в сообщении ЧГТРК «Грозный», министр чеченского правительства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев наградил Кадырова за «качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий происходящих в регионе».

Глава Чечни стал лауреатом конкурса среди репортеров. «Премия была присуждена в связи с тем, что Рамзан Кадыров присылает самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях», — отмечается в релизе телекомпании.

В качестве основной заслуги Кадырова отметили его онлайн-стрим: «В ходе прямого эфира Рамзан Кадыров снимал на камеру мобильного телефона репортаж, комментируя окружающую его обстановку».

«Специальный мобильный репортер телеканала Рамзан Кадыров также предоставил эксклюзивные видеокадры, где показал живность, обитающую в его саду. В частности, глава региона познакомил подписчиков с собственным попугаем», — поясняет телеканал «Грозный».