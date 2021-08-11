Instagram запустил функцию борьбы с агрессивным поведением в соцсети

11 августа, 18:00

Социальная сеть Instagram представила функцию Limits, с помощью которой можно будет ограничить негативные комментарии и сообщения, сообщил глава соцсети Адам Моссери в своем официальном блоге.

«Чтобы помочь людям, когда они сталкиваются с наплывом оскорбительных комментариев и прямых сообщений или ожидают его, мы вводим функцию Limits: она будет автоматически скрывать комментарии и запросы на отправку прямых сообщений от пользователей, которые не являются вашими подписчиками или подписались лишь недавно», — отметил он.

Также соцсеть будет показывать «более строгое предупреждение» о возможном нарушении правил сообщества уже при первой попытке отправки оскорбительных комментариев.

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МИД Азербайджана вызвал посла Ирана и передал ему ноту

11 августа, 16:49

Баку передал ноту протеста Тегерану в связи с фактами незаконного проезда в Карабах грузовых автомобилей, принадлежащих Исламской Республике Иран.

Как сообщили в МИД, 11 августа посол Исламской Республики Иран в нашей стране был приглашен в МИД.

В ноте выражено протест в связи с тем, что в последнее время автомобили различного назначения, принадлежащие Исламской Республике Иран, постоянно въезжают и выезжают из Карабахского региона Азербайджана без разрешения официального Баку.

Некоторое время назад протест был выражен иранской стороне в устной форме, вопрос был поднят в ходе встречи с послом Ирана.

В ходе встречи было отмечено, что новая администрация Ирана предпримет практические шаги по предотвращению шагов, не соответствующих духу дружеских и партнерских отношений между двумя странами.