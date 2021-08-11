Instagram запустил функцию борьбы с агрессивным поведением в соцсети

Социальная сеть Instagram представила функцию Limits, с помощью которой можно будет ограничить негативные комментарии и сообщения, сообщил глава соцсети Адам Моссери в своем официальном блоге.

«Чтобы помочь людям, когда они сталкиваются с наплывом оскорбительных комментариев и прямых сообщений или ожидают его, мы вводим функцию Limits: она будет автоматически скрывать комментарии и запросы на отправку прямых сообщений от пользователей, которые не являются вашими подписчиками или подписались лишь недавно», — отметил он.

Также соцсеть будет показывать «более строгое предупреждение» о возможном нарушении правил сообщества уже при первой попытке отправки оскорбительных комментариев.