Российский депутат-миллиардер признался в случайном убийстве

11 августа, 09:55

Суд Петропавловска-Камчатского назначил два месяца домашнего ареста депутату законодательного собрания Камчатского края Игорю Редькину, признавшемуся в убийстве человека по неосторожности. Мера пресечения будет действовать на время проведения расследования, сообщает ТАСС.

Накануне депутат заявил, что ночью 2 августа случайно застрелил местного жителя Андрея Толстопятого на свалке у поселка Озерновский, приняв того за медведя. По свидетельству камчатских СМИ, во время инцидента Редькин, возможно, был пьян.

Адвокаты депутата заявили, что Редькин намерен оказать помощь семье погибшего. Сам депутат добавил, что приостанавливает свое членство в «Единой России» и снимает свою кандидатуру с сентябрьских выборов в законодательное собрание края.

Игорь Редькин является одним из самых богатых региональных депутатов России. В последнем ежегодном рейтинге богатейших чиновников Forbes он занял 20-е место с доходом 715,72 миллиона рублей.

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Азербайджан потребовал от России прекратить беспредел в Карабахе

11 августа, 13:32

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, президентом Российской Федерации и Премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, остатки вооруженных сил Армении не были полностью выведены с территорий Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

«В последние дни Армения нарушила трехстороннее заявление, перебросив свои вооруженные силы в Азербайджан, где временно размещены российские миротворцы, и открыла новые армянские посты возле Мухтаркенда и Шушакенда, а также в восточной части Кельбаджарского и Лачинского районов.

Азербайджанская армия принимает адекватные меры, и такие случаи не допускаются.

Армянская сторона целенаправленно прибегает к подобным провокациям для обострения ситуации.

Все это происходит на фоне безответственного и провокационного приказа нового министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна во что бы то ни стало применить силу против азербайджанской армии. Напомним, бывший министр обороны Армении Давид Тонаян также высказался с провокационной военной доктриной, которую назвал «новые войны, новые территории». Его позорная судьба известна всем.

Азербайджанская армия примет все необходимые меры.

В соответствии с положениями трехстороннего заявления миротворческие силы Российской Федерации должны положить конец размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются», – сказано в заявлении.