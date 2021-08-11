Российский депутат-миллиардер признался в случайном убийстве

Суд Петропавловска-Камчатского назначил два месяца домашнего ареста депутату законодательного собрания Камчатского края Игорю Редькину, признавшемуся в убийстве человека по неосторожности. Мера пресечения будет действовать на время проведения расследования, сообщает ТАСС.

Накануне депутат заявил, что ночью 2 августа случайно застрелил местного жителя Андрея Толстопятого на свалке у поселка Озерновский, приняв того за медведя. По свидетельству камчатских СМИ, во время инцидента Редькин, возможно, был пьян.

Адвокаты депутата заявили, что Редькин намерен оказать помощь семье погибшего. Сам депутат добавил, что приостанавливает свое членство в «Единой России» и снимает свою кандидатуру с сентябрьских выборов в законодательное собрание края.

Игорь Редькин является одним из самых богатых региональных депутатов России. В последнем ежегодном рейтинге богатейших чиновников Forbes он занял 20-е место с доходом 715,72 миллиона рублей.