На принца Эндрю подали в суд из-за обвинений в изнасиловании

10 августа, 11:15

Американка Виджиния Джуффре обратилась в суд с иском к британскому принцу Эндрю, обвинив его в изнасиловании, передает Associated Press.

Адвокаты женщины подали иск в отношении сына Елизаветы II в федеральный суд Манхэттена. Джуффре утверждает, что член королевской семьи надругался над ней в Лондоне, когда ей было 17 лет.

Согласно иску, принц Эндрю также подвергал ее сексуальному насилию в особняке финансиста Джеффри Эпштейн в Нью-Йорке и на острове этого бизнесмена на Виргинских островах. Эпштейн заставил Джуффре вступить в половую связь с герцогом Йоркским против ее воли. Женщина также боялась смерти или наказания за неповиновение. Сам принц Эндрю знал о ее возрасте.

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.