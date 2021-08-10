Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию

10 августа, 10:47

Украинская военная разведка (главное управление разведки Минобороны, ГУР МОУ) сейчас полностью сконцентрировалась на России, а также Беларуси и непризнанных ДНР и ЛНР, несмотря на то, что до этого очень активно работала по Польше, Румынии и другим близлежащим государствам, заявил РИА Новости директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

В скором времени ожидается выход книги «Военная разведка», написанной под редакцией Пухова и его коллеги канадского профессора Пола Робинсона.

«И до 2014 года украинская военная разведка работала по России. Однако она также работала по Польше, Румынии и другим странам, а после 2014 года фокус полностью сместился. Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик», — сказал Пухов.

Он уточнил, что в начале нулевых годов ГУР всерьез прогнозировала вооруженный конфликт с Румынией, и все военное строительство страны проводилось именно с учетом этого фактора.

Говоря о том, почему ГУР пользуется в Украине большим авторитетом, чем другие спецслужбы, Пухов рассказал, что «в ряды военных разведчиков российские спецслужбы, как представляется украинской власти, проникли в меньшем количестве, чем в ряды политических разведчиков и в СБУ».

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.