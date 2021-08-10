Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию

Украинская военная разведка (главное управление разведки Минобороны, ГУР МОУ) сейчас полностью сконцентрировалась на России, а также Беларуси и непризнанных ДНР и ЛНР, несмотря на то, что до этого очень активно работала по Польше, Румынии и другим близлежащим государствам, заявил РИА Новости директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

В скором времени ожидается выход книги «Военная разведка», написанной под редакцией Пухова и его коллеги канадского профессора Пола Робинсона.

«И до 2014 года украинская военная разведка работала по России. Однако она также работала по Польше, Румынии и другим странам, а после 2014 года фокус полностью сместился. Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик», — сказал Пухов.

Он уточнил, что в начале нулевых годов ГУР всерьез прогнозировала вооруженный конфликт с Румынией, и все военное строительство страны проводилось именно с учетом этого фактора.

Говоря о том, почему ГУР пользуется в Украине большим авторитетом, чем другие спецслужбы, Пухов рассказал, что «в ряды военных разведчиков российские спецслужбы, как представляется украинской власти, проникли в меньшем количестве, чем в ряды политических разведчиков и в СБУ».