Дым от лесных пожаров впервые в истории достиг Северного полюса

Дым от лесных пожаров на российском Дальнем Востоке впервые в истории достиг Северного полюса, сообщило космическое агентство США, выложив снимок со спутника.
В публикации говорится, что из-за дыма не видно большую часть территории, которая входит в границы полярного региона Земли.
«На этой неделе дым от лесных пожаров прошел более трех тысяч километров километров от Якутии и достиг Северного полюса, что, по-видимому, является первым таким случаем, зарегистрированным в истории», – говорится в публикации.
Леса в Якутии полыхают уже три месяца. По прогнозам синоптиков, дождей в регионе пока не ожидается. Всего в регионе зафиксировано 155 пожаров на площади 3 миллиона 355 тысяч гектаров.