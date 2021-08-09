В BioNTech намерены заработать почти 16 млрд. евро на ковид-вакцине

Германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, рассчитывает, что доход от продаж препарата в 2021 году может составить 15,9 млрд евро.

Об этом говорится в распространенном в понедельник финансовом отчете фирмы из Майнца, выдержки из которого приводит ТАСС.

На текущий год BioNTech повысила прогноз продаж вакцины Comirnaty с 12,4 млрд до 15,9 млрд евро. В компании пояснили, что такие ожидания основаны на подписанных в настоящее время контрактах на поставку около 2,2 млрд доз препарата в 2021 году и более 1 млрд доз в 2022 году.

Вместе с тем, по состоянию на 21 июля консорциум BioNTech-Pfizer отправил примерно 1 млрд доз вакцины в более чем 100 стран и территорий по всему миру. В общей сложности BioNTech и Pfizer планируют произвести 3 млрд доз препарата к концу 2021 года и еще до четырех млрд доз к 2022 году.