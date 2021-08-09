В Финляндии вакцинируют детей от ковида

10 августа, 00:45

Власти Финляндии начали в понедельник вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Привиться они могут и без согласия законных представителей.

Как ранее сообщило министерство социальных дел и здравоохранения страны, для иммунизации будут использоваться вакцины компаний Pfizer и Moderna, которые одобрены в стране для лиц старше 12 лет. Вакцинация может проводиться в школах. Дети самостоятельно могут принять решение о вакцинации без согласия законных представителей.

«Несовершеннолетний может сам принять решение о прививке при условии, что специалист в области здравоохранения, который вводит препарат, сделает вывод, что несовершеннолетний может принять решение о вакцинации с учетом его возраста и уровня развития», — пояснило министерство в пресс-релизе, который приводит ТАСС.

До настоящего времени вакцинировать детей рекомендовали только в случае их принадлежности к группе риска и только препаратом Pfizer.

Рост количества заболевших в Финляндии начался в июле после спада в мае-июне. Общее число инфицированных за все время пандемии превысило 112 тыс.

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.