Лондон признал дискриминацию беженцев

10 августа, 00:31

Беженцы в Великобритании столкнулись с не менее 70 фактами проявления ксенофобии со стороны правых экстремистов в период с 1 января по 13 июля 2021 года. Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на The Guardian.

Инциденты имели место в бывших армейских казармах Napier и Penally, а также в отелях, где проживают беженцы.

В показаниях свидетелей сообщается о многочисленных тревожных инцидентах в отношении беженцев, включая попытки автомобильного наезда, забрасывание камнями, яйцами, бутылками, угрозы изнасилования, попытки развязать драку и использование пиротехники.

Один из постояльцев отеля для просителей убежища, беженец из Йемена рассказал, что злоумышленники проникли на территорию отеля и начали проводить видеосъемку.

«Нас оскорбляли и ругали, выкрикивая: «Уходите, зачем вы едите нашу еду, держитесь от нас подальше, вы здесь чужие». Мы очень боялись выходить из отеля и чувствовали себя как в тюремном заключении. Мы бежали из стран, где пытки и преследования были обычным явлением, и по приезде сюда почувствовали себя в безопасности. Однако, столкнувшись с такими ксенофобскими выпадами, мы почувствовали себя беззащитными», — сказал беженец .

Между тем представитель МВД Великобритании заявил о недопустимости враждебных и ксенофобских выпадов в отношении беженцев и пообещал провести тщательное расследование каждого инцидента.

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.