Лондон признал дискриминацию беженцев

Беженцы в Великобритании столкнулись с не менее 70 фактами проявления ксенофобии со стороны правых экстремистов в период с 1 января по 13 июля 2021 года. Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на The Guardian.

Инциденты имели место в бывших армейских казармах Napier и Penally, а также в отелях, где проживают беженцы.

В показаниях свидетелей сообщается о многочисленных тревожных инцидентах в отношении беженцев, включая попытки автомобильного наезда, забрасывание камнями, яйцами, бутылками, угрозы изнасилования, попытки развязать драку и использование пиротехники.

Один из постояльцев отеля для просителей убежища, беженец из Йемена рассказал, что злоумышленники проникли на территорию отеля и начали проводить видеосъемку.

«Нас оскорбляли и ругали, выкрикивая: «Уходите, зачем вы едите нашу еду, держитесь от нас подальше, вы здесь чужие». Мы очень боялись выходить из отеля и чувствовали себя как в тюремном заключении. Мы бежали из стран, где пытки и преследования были обычным явлением, и по приезде сюда почувствовали себя в безопасности. Однако, столкнувшись с такими ксенофобскими выпадами, мы почувствовали себя беззащитными», — сказал беженец .

Между тем представитель МВД Великобритании заявил о недопустимости враждебных и ксенофобских выпадов в отношении беженцев и пообещал провести тщательное расследование каждого инцидента.