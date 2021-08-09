Акция матерей в Диярбакыре продолжается уже 707 дней

У здания представительства Демпартии народов Турции (HDP) в городе Диярбакыр на юго-востоке страны 707-й день подряд продолжается сидячая акция группы родителей, чьи дети были обманом вовлечены в ряды террористической организации РКК.

Участники акции обвиняют HDP в пособничестве террористам и пропаганде среди молодежи.

Мевлюде Учдаг требует от террористов вернуть сына Рамазана и не намерена прекращать участие в акции.

«Говорить об этом и испытывать на себе не одно и то же. Очень больно. Не пожелаю никому такого испытания. Самое трудное для матери — разлука с ребенком», — отметила женщина, слова которой приводит «Анадолу».

По словам Учдаг, члены HDP обманом передали ее сына террористам PKK.

Женщина призвала сына Рамазана сдаться силам безопасности Турции.

«Я уже четыре года ищу тебя. Два года сижу у здания HDP. Не уйду, пока не заберу тебя», — подчеркнула Учдаг.

Омер Токай также участвует в акции в надежде воссоединиться с сыном.

«Я требую своего ребенка у HDP и PKK», — сказал он, призвав сына сдаться силам безопасности Турции.