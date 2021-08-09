Акция матерей в Диярбакыре продолжается уже 707 дней

10 августа, 00:16

У здания представительства Демпартии народов Турции (HDP) в городе Диярбакыр на юго-востоке страны 707-й день подряд продолжается сидячая акция группы родителей, чьи дети были обманом вовлечены в ряды террористической организации РКК.

Участники акции обвиняют HDP в пособничестве террористам и пропаганде среди молодежи.

Мевлюде Учдаг требует от террористов вернуть сына Рамазана и не намерена прекращать участие в акции.

«Говорить об этом и испытывать на себе не одно и то же. Очень больно. Не пожелаю никому такого испытания. Самое трудное для матери — разлука с ребенком», — отметила женщина, слова которой приводит «Анадолу».

По словам Учдаг, члены HDP обманом передали ее сына террористам PKK.

Женщина призвала сына Рамазана сдаться силам безопасности Турции.

«Я уже четыре года ищу тебя. Два года сижу у здания HDP. Не уйду, пока не заберу тебя», — подчеркнула Учдаг.

Омер Токай также участвует в акции в надежде воссоединиться с сыном.

«Я требую своего ребенка у HDP и PKK», — сказал он, призвав сына сдаться силам безопасности Турции.

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.