Греция просит у России еще один самолет для тушения пожаров

9 августа, 23:49

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас попросил Россию направить в страну еще один самолет Бе-200 для тушения лесных пожаров. Об этом греческий дипломат заявил в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым. Информацию распространяет РБК.

Министры обсудили борьбу с пожарами на территории Греции, которые действуют больше месяца. Российский самолет-амфибия Бе-200 в конце июня отправился на тушение пожаров, власти Греции высоко оценили его работу, сообщается на сайте МИД России. Москва и Афины также обсудили расширение сотрудничества в сфере борьбы с лесными пожарами.

Дендиас также сообщил, что главы МИД обсудили потенциал сотрудничества Европы и России по вопросам гражданской защиты и запланировали осенние визиты для укрепления российско-греческого взаимодействия.

Ситуацию с пожарами усложняет 40-градусная жара, которая продержится еще больше недели. Леса тушат 103 человека из пеших бригад, 20 пожарных машин и авиация, среди них российский Бе-200. Лесные пожары продолжаются на северной окраине Афин, на острове Эвбея, на полуострове Пелопоннес в областях Мессиния и Лакония, на островах Родос и Халки.

Три самолета-амфибии Бе-200 также участвуют в тушении лесных пожаров на юге Турции. Там лесные пожары вспыхнули в Бодруме, Мармарисе и Анталье 28 июля, огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.

﻿

Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.