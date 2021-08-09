На Новую Зеландию обрушился снегопад

9 августа, 23:09

В Новой Зеландии в результате продолжающегося снегопада под снегом оказалось большая часть дорожной сети и почти все города Северного и Южного островов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Herald.

Первоначально, на крупнейшие острова новозеландского архипелага обрушились сильные дожди с грозами и ураганами, которые позже перешли в снегопад. В некоторых районах Южного острова снег полностью занес дороги и несколько городов.

На Северном острове понижение температуры вызвало значительное повышение потребления электричества, вызвав перегрузку сетей и массовое отключение света в нескольких районах.

Тяжелая ситуация возникла на дорогах в горах, особенно в районе Хандали, где проходит практически единственный маршрут с севера на юг на Южном острове.

Синоптики призывают жителей островов не пользоваться транспортом и по возможности оставаться дома.

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.