Российский актер пообещал €500 тому, кто плюнет Соловьеву в лицо

9 августа, 22:41

Проживающий в Испании российский актер Алексей Панин в Instagram разместил фото, на котором запечатлен российский пропагандист Владимир Соловьев.

«Обращаюсь ко всем кто увидит, эту гниду! Пожалуйста, плюньте, при встрече, ему в рожу! Я понимаю что он больной и обращать на него внимания не следует, но то, что он позволил себе говорить в адрес [российской актрисы] Лии Ахеджаковой переходит все границы! Я заплачу €500. Больше не могу, извините! Снимите видео, пришлите мне и я сразу переведу вам деньги», – написал актер.

 

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Публикация от Панин Алексей (@actor.panin)

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.