Российский актер пообещал €500 тому, кто плюнет Соловьеву в лицо

Проживающий в Испании российский актер Алексей Панин в Instagram разместил фото, на котором запечатлен российский пропагандист Владимир Соловьев.
«Обращаюсь ко всем кто увидит, эту гниду! Пожалуйста, плюньте, при встрече, ему в рожу! Я понимаю что он больной и обращать на него внимания не следует, но то, что он позволил себе говорить в адрес [российской актрисы] Лии Ахеджаковой переходит все границы! Я заплачу €500. Больше не могу, извините! Снимите видео, пришлите мне и я сразу переведу вам деньги», – написал актер.
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