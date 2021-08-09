Гарибашвили отметил стратегический характер сотрудничества между Грузией и Турцией

9 августа, 22:12

Между Грузией и Турцией существует стратегическое партнерство.

Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на презентации десятилетнего плана развития МИД.

По его словам, Грузия уделяет большое внимание дружбе и сотрудничеству с Турцией

Гарибашвили отметил, что с этой целью несколько лет назад был налажен стратегический диалог на высоком уровне, который будет активизирован.

«У меня был успешный визит и встреча с президентом Эрдоганом, по инициативе которого в конце этого года состоится стратегическая встреча на высоком уровне», – заявил Гарибашвили (цитата по Trend).

В январе – июне турецкий импорт в Грузию составил 624,7 миллиона долларов, а грузинский экспорт в Турцию – 164,4 миллиона долларов.

Внешнеторговый оборот между Грузией и Турцией в отчетный период превысил 944,07 миллиона долларов, что составляет 15,2 процента от общего товарооборота Грузии.

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.