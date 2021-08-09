Захарова обвинила США в приверженности незаконным методам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и их союзники прибегают к незаконным методам в попытке сохранить свои лидерские позиции, в том числе в спорте, экономике и правочеловеческой сфере.

Захарова отметила, что сферы, в которых США пытается удержать лидерские позиции можно перечислять бесконечно.

«Везде, где США и их сателлиты ощущают утрату позиций, где они не могут, как мы сейчас все видели, состязаться на равных, они включают все имеющиеся политические и другие механизмы и ресурсы. Их абсолютно не волнует, что это находится вне закона», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что подобная ситуация является результатом того, что США изменили свое отношение к международному праву.

По мнению Захаровой, в действиях властей Соединенных Штатов прослеживается логика доказать свое лидерство во всех областях. Это она объясняет «утраченным лидерством».