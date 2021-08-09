Захарова обвинила США в приверженности незаконным методам

9 августа, 21:57

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и их союзники прибегают к незаконным методам в попытке сохранить свои лидерские позиции, в том числе в спорте, экономике и правочеловеческой сфере.

Захарова отметила, что сферы, в которых США пытается удержать лидерские позиции можно перечислять бесконечно.

«Везде, где США и их сателлиты ощущают утрату позиций, где они не могут, как мы сейчас все видели, состязаться на равных, они включают все имеющиеся политические и другие механизмы и ресурсы. Их абсолютно не волнует, что это находится вне закона», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что подобная ситуация является результатом того, что США изменили свое отношение к международному праву.

По мнению Захаровой, в действиях властей Соединенных Штатов прослеживается логика доказать свое лидерство во всех областях. Это она объясняет «утраченным лидерством».

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.