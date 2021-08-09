Силы МЧС Азербайджана продолжают борьбу с пожарами в Турции

Пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, направленные в братскую Турецкую Республику для борьбы с лесными пожарами, продолжают свою успешную деятельность в операциях по тушению пожаров, сообщает МЧС.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев, возглавляющий силы МЧС в Турции, на пресс-конференции для журналистов 9 августа 2021 года напомнил, что ранее первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким погибших в результате пожаров в братской Турции, пожелала скорейшего выздоровления раненым.

Затем заместитель министра подробно рассказал о действиях прибывших в братскую Турецкую Республику в соответствии с поручением главы государства пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана по тушению пожаров и достигнутых результатах. Он отметил, что в целях организации эффективного взаимодействия во время тушения пожаров, противопожарных операций на важных участках были созданы основные и мобильные штабы, такие как координационный центр Мугла и кризисный центр Мармарис.

Он отметил, что во время операций по тушению пожаров, проводимых в основном в горных районах со сложным рельефом, пожарные действовали совместно с местными силами, пожарные и спасательные подразделения МЧС продолжали операции и в ночное время с целью обеспечения полного контроля над оперативной обстановкой. В то же время проводятся неотложные операции по тушению пожаров, охлаждению, созданию защитной полосы с вырубкой деревьев и осуществлению мер по противопожарной защите важных объектов.

Генерал-лейтенант Этибар Мирзоев подчеркнул, что пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана успешно действуют в 14 населенных пунктах Турции. Самолет-амфибия типа «Бе-200ЧС» МЧС, участвовавший в тушении пожаров, совершил 76 вылетов в зону пожаров, сбросив 615 тонн воды, а вертолет — 332,5 тонны воды, совершив 134 вылета. В заключение были даны ответы на вопросы представителей прессы.



