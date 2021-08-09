Постанджян обвинила власти Армении в пособничестве терроризму

9 августа, 21:28

Председатель партии «Страна абрикоса», юрист Заруи Постанджян выступила с заявлением в связи с подрывом автомобиля, принадлежавшего ее супругу. Заявление адресовано генеральному прокуроры Артуру Давтяну и омбудсмену Арману Татояну.

Инцидент  произошел около половины четвертого в ночь на 5 августа. «Mercedes», припаркованный во дворе дома, где проживает семья Постанджян, между улицами Касяна и Гюльбенкяна, был взорван неизвестными. Инцидент произошел в непосредственной близости от газовой трубы. Пострадал еще один автомобиль, уточняет армянский интернет-портал news.am.

«По прошествии четырех суток после террористического акта правоохранительные органы не провели неотложные действия для возбуждения уголовного дела и комплексной экспертизы. По требованию полиции пострадавшие автомобили все еще находятся на месте происшествия. В результате террористического акта нанесен моральный и материальный ущерб. Однако до сих пор пострадавшим не придан соответствующий статус, они не обеспечены необходимыми мерами защиты.

Сопоставляя факты, становится очевидным, что Республика Армения не только не выполняет свои обязанности в борьбе с терроризмом, но и, проявляя бездействие, по сути, спонсирует терроризм, создавая в обществе атмосферу страха и беспокойства для защиты настоящего и будущего, прав и свобод, которые гарантированы Конституцией РА.

Не проведение следствия по террористическому акту, осуществленному с применением взрывчатых и зажигательных веществ (оружия), представляющих особую опасность, в жилом районе Еревана, является отказом от выполнения обязанностей государством.

До сих пор властями Армении не было дано официального разъяснения, почему не возбуждено уголовное дело и не осуществлена комплексная экспертиза. Мы можем констатировать, что проживающие и работающие в Ереване политические и общественные деятели стали мишенью терроризма», — заявляет Постанджян, призвав прояснить поднятые в заявлении вопросы.

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.