Постанджян обвинила власти Армении в пособничестве терроризму

Председатель партии «Страна абрикоса», юрист Заруи Постанджян выступила с заявлением в связи с подрывом автомобиля, принадлежавшего ее супругу. Заявление адресовано генеральному прокуроры Артуру Давтяну и омбудсмену Арману Татояну.

Инцидент произошел около половины четвертого в ночь на 5 августа. «Mercedes», припаркованный во дворе дома, где проживает семья Постанджян, между улицами Касяна и Гюльбенкяна, был взорван неизвестными. Инцидент произошел в непосредственной близости от газовой трубы. Пострадал еще один автомобиль, уточняет армянский интернет-портал news.am.

«По прошествии четырех суток после террористического акта правоохранительные органы не провели неотложные действия для возбуждения уголовного дела и комплексной экспертизы. По требованию полиции пострадавшие автомобили все еще находятся на месте происшествия. В результате террористического акта нанесен моральный и материальный ущерб. Однако до сих пор пострадавшим не придан соответствующий статус, они не обеспечены необходимыми мерами защиты.

Сопоставляя факты, становится очевидным, что Республика Армения не только не выполняет свои обязанности в борьбе с терроризмом, но и, проявляя бездействие, по сути, спонсирует терроризм, создавая в обществе атмосферу страха и беспокойства для защиты настоящего и будущего, прав и свобод, которые гарантированы Конституцией РА.

Не проведение следствия по террористическому акту, осуществленному с применением взрывчатых и зажигательных веществ (оружия), представляющих особую опасность, в жилом районе Еревана, является отказом от выполнения обязанностей государством.

До сих пор властями Армении не было дано официального разъяснения, почему не возбуждено уголовное дело и не осуществлена комплексная экспертиза. Мы можем констатировать, что проживающие и работающие в Ереване политические и общественные деятели стали мишенью терроризма», — заявляет Постанджян, призвав прояснить поднятые в заявлении вопросы.