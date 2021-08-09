Генерал Мирзоев отметил борьбу наших пожарных с огнем на турецких ТЭС

9 августа, 20:49

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, находящиеся в братской Турецкой Республике, успешно продолжают работу по тушению пожаров.

Выступая перед местными журналистами в городе Мугла, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев заявил, что азербайджанские пожарные самоотверженно боролись с огнем на стратегически важных тепловых электростанциях:

«Наши сотрудники успешно справились с ликвидацией пожара на тепловой электростанции (ТЭС) Кемеркой, ТЭС Еникой, в Юмаглы, Йыланлы, Кёйджеиз, Айдын, Акчаоба в Мугла» (цитата по Report).

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.