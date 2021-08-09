Турецкий депутат: Нельзя забывать о поддержке Азербайджана

9 августа, 20:35

«В Турции народ и государство продолжают борьбу общими усилиями с пожарами, начавшимися с 28 июля».

Об этом сказала депутат правящей Партии справедливости и развития Турции (AKP) от Измира Джейда Белюнмез Джанкыры.

Депутат отметила, что с первых дней после начала пожаров по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева пожарно-спасательные группы Министерства по чрезвычайным ситуациям были направлены в Турцию, что оказало большую помощь в этой борьбе, и добавила, что поддерживает постоянный контакт с этими группами: «Нельзя забывать о поддержке, оказанной нам с первых дней борьбы с этим стихийным бедствием нашими азербайджанскими братьями. Наш вечный друг Азербайджан тем самым не только разделяет наше горе, но и проявляет большое самопожертвование, помогая нам залечить наши раны. Во время этих событий я стала свидетелем поддержки, оказанной пожарно-спасательными группами Азербайджана на профессиональном уровне. Азербайджанские пожарные заявляют о том, что до конца будут поддерживать нашу страну. Мы очень гордимся этим. Мы всегда говорим о том, что мы «одна нация – два государства». Это не просто слова, это доказывают на деле главы наших государств и наши народы».

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.