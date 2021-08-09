Турецкий депутат: Нельзя забывать о поддержке Азербайджана

«В Турции народ и государство продолжают борьбу общими усилиями с пожарами, начавшимися с 28 июля».
Об этом сказала депутат правящей Партии справедливости и развития Турции (AKP) от Измира Джейда Белюнмез Джанкыры.
Депутат отметила, что с первых дней после начала пожаров по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева пожарно-спасательные группы Министерства по чрезвычайным ситуациям были направлены в Турцию, что оказало большую помощь в этой борьбе, и добавила, что поддерживает постоянный контакт с этими группами: «Нельзя забывать о поддержке, оказанной нам с первых дней борьбы с этим стихийным бедствием нашими азербайджанскими братьями. Наш вечный друг Азербайджан тем самым не только разделяет наше горе, но и проявляет большое самопожертвование, помогая нам залечить наши раны. Во время этих событий я стала свидетелем поддержки, оказанной пожарно-спасательными группами Азербайджана на профессиональном уровне. Азербайджанские пожарные заявляют о том, что до конца будут поддерживать нашу страну. Мы очень гордимся этим. Мы всегда говорим о том, что мы «одна нация – два государства». Это не просто слова, это доказывают на деле главы наших государств и наши народы».