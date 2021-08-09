Омер Челик поблагодарил Азербайджан за поддержку

9 августа, 20:06

«В Турции за последние 12 дней произошло 16 крупных пожаров».

Об этом сказал представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AKP) Омер Челик после очередного заседания правления партии.

По его словам, на заседании были проведены широкие обсуждения в связи с лесными пожарами в Турции.

О.Челик отметил, что с 28 июля до настоящего времени произошло 260 пожаров, 256 из них взяты под контроль: «Меры по тушению лесных пожаров в 4 местах продолжаются» (цитата по АПА).

Представитель партии добавил, что проведены обсуждения для принятия соответствующих мер с целью предотвращения распространения огня и воспламенения других лесных массивов: «Заставляет задуматься то, что в то время, как за последние 2 года произошло 5 крупных пожаров, за последние 12 дней было 16 крупных пожаров. Средиземное море – зона повышенного риска пожаров, поэтому нам нужно усилить борьбу и контроль. Каждое новое стихийное бедствие – это новый опыт для нас и всё это учитывается».

О.Челик поблагодарил все страны, в том числе и Азербайджан, оказавшие поддержку Турции в эти напряженные дни: «Передаю большой привет Азербайджану. Выражаем признательность за поддержку, оказанную Ираном, Испанией, Украиной, Катаром, Россией, Польшей».

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.