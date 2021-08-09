Омер Челик поблагодарил Азербайджан за поддержку

«В Турции за последние 12 дней произошло 16 крупных пожаров».

Об этом сказал представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AKP) Омер Челик после очередного заседания правления партии.

По его словам, на заседании были проведены широкие обсуждения в связи с лесными пожарами в Турции.

О.Челик отметил, что с 28 июля до настоящего времени произошло 260 пожаров, 256 из них взяты под контроль: «Меры по тушению лесных пожаров в 4 местах продолжаются» (цитата по АПА).

Представитель партии добавил, что проведены обсуждения для принятия соответствующих мер с целью предотвращения распространения огня и воспламенения других лесных массивов: «Заставляет задуматься то, что в то время, как за последние 2 года произошло 5 крупных пожаров, за последние 12 дней было 16 крупных пожаров. Средиземное море – зона повышенного риска пожаров, поэтому нам нужно усилить борьбу и контроль. Каждое новое стихийное бедствие – это новый опыт для нас и всё это учитывается».

О.Челик поблагодарил все страны, в том числе и Азербайджан, оказавшие поддержку Турции в эти напряженные дни: «Передаю большой привет Азербайджану. Выражаем признательность за поддержку, оказанную Ираном, Испанией, Украиной, Катаром, Россией, Польшей».