Лукашенко ответил на вопрос об интеграции с Россией

Вхождение Беларуси в состав России добавило бы Москве головной боли, заявил президент республики Александр Лукашенко в программе «Большой разговор».

«Когда говорят все эти намеки об интеграции, я всегда головой Путина думаю: что, нужна еще одна головная боль? Нет. Президент России это так и понимает. Для того чтобы интегрироваться, развивать экономику, не надо <…> кого-то брать в состав. <…> Может, мы и будем одним государством, может, мы и будем в составе России, может, Россия будет в составе Беларуси», — сказал Лукашенко.

Беларуский лидер добавил, что Минск всегда выступал за тесный союз с Москвой, но та держит республику «на расстоянии». Кроме того, по его словам, других союзников, кроме Беларуси, у России нет.

Как рассказал Лукашенко, две страны подготовили 31 дорожную карту по интеграции, но от одной из них решили сразу же отказаться.

«Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю, которая имела политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича на одних из переговоров. Очень мудро, умно сказал: «Слушайте, мы все время на нее наталкиваемся… Если мы не можем решить из 31 этой карты одну 31-ю, давайте ее отложим. Давайте ее вообще выбросим», — напомнил беларуский президент, добавив, что он поддержал предложение.

Из оставшихся дорожных карт осталось согласовать одну — по природному газу, уточнил Лукашенко.

«Если мы в союзе и если мы видим перспективы, надо выравнивать цены: и там, и здесь или просто, как у вас принято говорить, отпустить в свободное плавание», — добавил он.

Как подчеркнул беларуский лидер, Минск просит не низкие цены, а равные.