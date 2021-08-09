Талибы убили еще одного журналиста в Афганистане

9 августа, 16:00

Боевики движения «Талибан» убили журналиста и взяли в заложники еще одного в Афганистане.

Главный редактор радиостанции Paktia Ghag (вещает в афганской провинции Пактия) Туфан Омари был убит в Кабуле. Второй журналист — главный редактор радиостанции Boost (провинция Хост) Ниаматулла Хемат — был вывезен боевиками из своего дома в провинции Гильменд и объявлен заложником. Представитель неправительственной организации Nai (отстаивает независимость афганских СМИ) Абул Сами Гайратмаль сообщил, что талибы дали обещание освободить захваченного журналиста как можно скорее, сообщает Khaama Press.

6 августа талибы уничтожили представителя президента Афганистана и главу Государственного медиаинформационного центра (GMIC) Даву Хана Минапала. Убийство произошло рядом с посольством России. 16 июля от рук талибов погиб внештатный репортер Reuters и лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддики.

9 августа талибы за один день овладели тремя ключевыми афганскими городами — Кундузом (столица одноименной провинции), Сар-э-Пулем и Талуканом. Появились сообщения об убийствах боевиками мирных жителей. На прошлой недели движение «Талибан» захватило северную провинцию Джаузджан и город Зарандж, столицу юго-западной провинции Нимруз.

Несмотря на стремительное наступление талибов, 8 августа президент США Джо Байден сообщил, что не собирается менять свои планы по выводу войск из Афганистана к концу августа 2021 года. По его словам, афганское правительство должно справиться с боевиками самостоятельно. Он также заверил, что Вашингтон будет поддерживать Кабул необходимыми ресурсами.

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«Уйдем скоро». СМИ рассказали о пустующем Лачине и настроениях российских миротворцев

9 августа, 11:42

Город Лачин пуст, в нем нет ни одного жителя, все закрыто, магазины не работают. В Лачине, кроме постов российских миротворцев и проезжающих автоколонн, ничего нет. Об этом пишет «Туран» со ссылкой на сотрудника одной из силовых структур Азербайджана, пожелавшего остаться неизвестным.

По его словам, на Лачинском кругу ему удалось увидеть только 3-4 автомобиля с армянскими номерами, тогда как через этот круг ежедневно проезжают азербайджанские колонны с многочисленной тяжелой военной техникой.

Как отмечает агентство, сотрудник вернулся из длительной командировки в Карабах, проехав по Губатлы, Агдаму, Кельбаджару, Физули, Джабраилу и Зангелану.

По договоренности, армянские автоколонны при сопровождении миротворцев проезжают по Лачинской дороге в Армению по нечетным дням недели, азербайджанские колонны по четным. Но если азербайджанцы строго придерживаются этого графика, то армяне ездят по этой дороге все дни недели. Во вторник, четверг и субботу армянские водители выжидают, когда азербайджанские колонны проедут утром в 9 часов с севера на юг, и вечером в 16 часов с юга на север, и ездят в этом временном промежутке, сказал источник агентства.

Он добавил, что азербайджанские и армянские водители по требованию русских снимают с автомобилей национальные флаги. Миротворцы говорят, что это делается для того, чтобы местное население не мешало продвижению колонн. Прежде были случаи забрасывания камнями автомобилей стоящими у обочин гражданскими людьми.

В Лачине офицер азербайджанской силовой структуры видел только российские флаги. Он беседовал с российским военнослужащим. Россиянин поделился своими впечатлениями сказав, что в разговорах с азербайджанцами он слышит рассуждения о необходимости мирной жизни. А откровенничающие с россиянином армяне часто с удовлетворением рассказывают, как армяне убивали турок.

Этот же миротворец ВС РФ считает, что российское военное присутствие в регионе не протянется дольше первых пяти лет.

Схема миротворческих постов и патрулей различается, в зависимости от географических особенностей района. Если в Агдаме, где горы низки (в районе села Шелли) мобильные патрули россиян ездят между азербайджанскими и армянскими военными постами, то в Лачине и Губатлы такое невозможно. Посты противоборствующих сторон размещены на склонах или хребтах гор, россиянам для патрулирования между ними дороги нет, и солдаты враждующих армий стоят друг перед другом.

В Кельбаджаре он видел много азербайджанских фермеров, живущих в палатках рядом с принадлежащими им стадами сельскохозяйственных животных, и пчелиными ульями.