О влиянии жары на гипертоников

Почти все, что наблюдается в сегодняшней политике, уже когда-то было. Для того, чтобы понять значение и смысл сегодняшних перипетий, нужно поднапрячь память, вспомнить опыт прошлого и сложить картину определенности. Но курс пройденного всегда нам напоминает о граблях, которые расставляются за острыми поворотами. Чтобы не наступить на них, важно помнить, они всегда бывают там, где их не ждешь.

Очередная информация министерства обороны Армении прозвучала, как гром среди ясного неба. Сообщение о размещении российских пограничников около граничащего с Азербайджаном села Воскепар в Тавушской области абсолютно не коррелируется с тональностью последних азербайджано-российских переговоров в верхах, которые состоялись в рамках рабочего визита президента Ильхама Алиева в Москву в конце июля.

И азербайджанский, и российский лидеры в один голос заявили о совпадении позиций и видений по обустройству поствоенной ситуации на Кавказе. Из этого стало ясно, что практика согласованных действий будет только нарастать во благо общих ожиданий.

Но вот вдруг становится ясно, что российские пограничники перемещаются в сторону азербайджанских рубежей в соответствии с планом российско-армянского военно-технического сотрудничества.

Уровень и дух азербайджано-российских отношений настолько высок и устойчив, что безо всяких «но» демонстрирует защищенность от сюрпризов и неожиданных номеров.

По логике складывающихся обстоятельств эту новость Баку вполне мог бы получить из Москвы, а не из армянских источников. Ее детали дают основание говорить о том, что в повестку вносится задача с несколькими неизвестными.

Во-первых, чем обусловлен выбор места? В сентябре прошлого года именно здесь армянская военщина затеяла грубую и масштабную провокацию, в результате которой жестоко поплатилась. Огневые точки армян, расположенные в Тавушском районе, были полностью уничтожены, что стало напоминанием агрессору о чреватости его ухищрений.

Во-вторых, именно Тавушский инцидент сыграл роль детонатора для контрнаступательной операции азербайджанской армии. Баку сыграл черными фигурами и выполнил свою историческую задачу.

В-третьих, и тогда вмешательство Москвы стало спасительным для неугомонного соседа, у которого вышли из строя моральные фильтры. Блуждая в пространстве региональной политики, он настолько чувствовал себя в безопасности, что повелся на авантюру и прогадал.

Москва же получила еще одно подтверждение неадекватности и неблагонадежности своего союзника, которого не раз буквально вызволяла из крепких рук Азербайджана, дабы не дать ему сгинуть.

Но, как говорится, самое страшное и нежелательное когда-нибудь да случается. Зарвавшийся Ереван нарвался на побоище по глупой бесцеремонности, хотя мог бы избежать мощного удара, будь он прозорлив и чуточку миролюбив.

На этот раз Москва оказалась вынужденной держаться подальше от силовой кампании, понимая, что непредсказуемость опекаемого норовит раздуть большой региональный пожар. Это было мудро, и Баку расставил все по местам.

Теперь, когда Баку и Москва вместе принялись отрабатывать системообразующую конфигурацию региональной безопасности, Россия вдруг принимает решение о мягкой силе. Сдается, против Баку. Но пойдет ли сие решение на пользу стабилизации и не сыграет ли во вред двусторонним азербайджано-российским инициативам?!

Положения трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года в общем охватили всю проблематику поствоенного обустройства региона.

Некоторые вопросы и мотивы нуждаются в дополнительной проработке. Будь у Москвы стопроцентная уверенность в том, что наравне с Азербайджаном и Армения окажется на волне ответственности, не было бы никакой нужды в военных передислокациях, новых приготовлениях.

Не означает ли этот неожиданный шаг, что Москва запускает новую партию дружбы с Ереваном? Если да, то насколько политически грамотно разворачиваться за спиной Баку?!

Все, что касается приграничных проблем и провокаций вдоль армяно-азербайджанской границы, имеет под собой базу объяснений. Для Баку, являющегося победителем, нет резона обострять положение инцидентами и стычками. Это однозначно нужно армянской стороне.

Если Ереван заинтересован в спокойствии, должен приструнить своих солдат, выбить из них соблазн продолжать игру на нервах.

То, что Армения всегда была и будет на внешнем управлении, не является секретом. Полусубъект не располагает ресурсами и возможностями для охраны внешних границ. Воссоздание полноценных институтов власти для армянского общества стала неподъемной задачей. Не потому, что отсутствуют источники поддержания субъектности, а потому что внешний сектор не выпускает из рук поводок.

Итак, Москва запускает рычаг мягкой силы, опровергая природу доверительных отношений с Баку.

Раз по армянскую сторону ведутся масштабные строительные работы по возведению зданий и сооружений для тылового обеспечения военных и пограничников, не означает ли это, что на поверку форсируются военные приготовления новой волны?

Странные действия с участием российских миротворцев в Карабахе, наращивание военного потенциала, участившиеся маневры и учения тоже обращают на себя внимание, как невостребованные акции.

Азербайджанские военнослужащие не угрожают россиянам, так зачем и против кого оттачивают мастерство миротворцы, которые пришли не воевать, а мирить?!

В сложных условиях всегда напрашивается один способ преодоления трудных дилемм. Коль все заинтересованные стороны настраиваются на одну волну и вовремя исполняют взятые обязательства, развязка не заставляет себя долго ждать.

Другое дело, когда один из главных участников — Ереван — юлит, пытается водить других за нос, но только не азербайджанскую сторону, а российскую.

Дело не столько в том, что в Армении пышным цветом зацвела русофобия, а сколько в том, что Москва, говоря одно, делает противоположное, конструируя в региональной игре непонятную модель абсурда.

Интересно, для чего это ей нужно?

Тофик Аббасов, аналитик