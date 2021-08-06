Россиянка подала в суд на «Макдоналдс» из-за искушения во время поста

Вожак ханкендинских сепаратистов Араик Арутюнян решил запустить новую авантюру для сбора финансов и личного обогащения – строительство домов на подконтрольных российским миротворцам территориях. При этом данная афера завернута в красивую обертку – квартиры якобы строятся для нужд немногочисленных армян, проживающих в Карабахе. Однако уже сейчас всплыла неприятная подноготная этой истории и сами армяне обвинили режим Арутюняна в мошенничестве и сборе средств под видом строительного «блефа».

Строительный «бум» объявлен Араиком в азербайджанском Агдаре, где по заверениям главаря сепаратистов будет построено аж 500 квартир. Но самое интересное, что это просто немыслимая цифра для строительных мощностей – даже для Азербайджане, с его колоссальными экономическими возможностями, не столь легко было построить такое количество квартир для вынужденных переселенцев и беженцев за столь короткое время. А тут – вот такое экономическое «чудо» по-армянски. И то, что это «чудо» – липовое, сомнения нет.

А значит налицо махинация под видом «заботы» об армянах, проживающих в азербайджанском Карабахе. В действительности все объясняется просто – режим Араика после победы Азербайджана и прихода миротворцев просто потерял возможность заработка, который в захваченном Карабахе всегда был нелегальным, или даже более того – преступным. Немалое количество денег в Карабахе, помимо грабежа природных недр Азербайджана, армяне раньше собирали с урожая марихуаны и других, создаваемых здесь наркотиков. Так, в частности, самому Арутюняну, сумевшему поработать в должности премьер-министра «правительства» сепаратистского режима при тогдашнем «президенте» Бако Саакяне, принадлежало немало таких плантаций, и свое личное обогащение он начинал именно с них. Также очень ощутимый доход приносило размещение и подготовка лагерей террористов из других стран в Карабахе. Теперь, когда это лавочка прикрыта, режим задумал новую махинацию строительного разлива.

При этом «проект» Арутюняна собирает дивиденды и в других населенных пунктах, объегоривая своих же армян.

В Ханкенди в скором времени якобы тоже начнется строительство многоквартирных домов при финансировании Всеармянского фонда «Айастан». Новый квартал будет состоять из 15 корпусов (в общей сложности – 240 квартир). «Потенциалу» армянских строителей остается только позавидовать. Но подвох видится во всем. Так, армянские СМИ сообщают, что Арутюнян предложили жителям Агдере принять решение о восстановлении жилья, разрушенного в ходе войны 90-х годов, или строительстве на их месте новых квартир. Возникает вопрос – с какой стати режим Арутюняна именно сейчас решил начать беспокоиться о быте армян, пострадавших в ходе войны тридцатилетней давности?

Поэтому неудивительно, что уже сейчас небывалый проект Араика вызвал обвинения в махинациях и ухищрениях в создание липовых тендеров. Очень может, уверены ряд армянских политологов, что это последняя попытка Арутюняна «подзаработать» в Карабахе, а потом состоится его бегство с награбленным за границу. И эти опасения очень похожи на правду.

Такого мнения придерживается, к примеру, заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян, который на своей странице в соцсети Facebook коснулся заявлений Арутюняна, назвав их «аморальной ложью и вздором».

«Сейчас все твои мысли не о будущем Карабаха, а о строительных тендерах, а в конце – поиске путей безопасного и безнаказанного побега», – отреагировал он.

Аналогичного мнения придерживаются опрошенные Minval.az эксперты. По мнению российского политолога Александра Рябцова, преступный режим Арутюняна в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе настолько очевиден и известен своим криминальным обликом, что «с этой марионеткой Пашиняна брезгуют и избегают общаться большинства политики из Еревана, как представители власти, так и депутаты Народного Собрания Армении».

«Все в Армении понимают, что режим Арутюняна существует до тех пор, пока Ереван ведет игру под названием «статус» для Карабаха. И хотя президент Алиев уже давно объявил, что статуса нет и не будет, и не существует само понятие Нагорного Карабаха, армяне продолжает свою провокационную игру. Думаю, режим Арутюняна прекратит свое существование в тот момент, когда будет подписан окончательный вариант мирного договора между Азербайджаном, Арменией и Россией», – подчеркнул А. Рябцов в беседе с Minval.az.

По его мнению, в первую очередь, это произойдет потому что Арутюнян слишком известен своим уголовным прошлым, представляя собой тех самих представителей «карабахского» клана, которых ненавидят в самой Армении. Потому что именно он осуществлял «самые грязные проекты армянства в Карабахе» в последние годы, еще задолго до своего президентства. Все его проекты «по оздоровлению Карабаха», которые звучали и до 44-дневной войны, по словам Рябцова, были большой авантюрной схемой, где зарабатывал сам Арутюнян и ряд его подельников из Еревана.

«Сепаратистское «правительство» Араика так погрязло в коррупции и лживых схемах отмывания денег, что просто не может существовать иначе. И строительство некого н-ного количества квартир для нужд проживающих армян в Карабахе, – там, где никогда не думали о благополучие своих земляков и которые были нужны только для статистики, – является новой авантюрой клана Арутюняна, который создан только для того, чтобы «пускать пыль в глаза» странам Европы и международной общественности, рассказывая байки о том, как тут заботятся об армянах. Все эти проекты прикажут «долго жить» в ближайшее время и оставят многих армян у разбитого корыта»,– подчеркнул российский политолог.

Между тем, по мнению, российского политолога и журналиста Евгений Михайлова, Карабах ранее был абсолютно неконтролируемой территорией, через которую проходили многие контрабандные поставки: как оружия, так и запрещённых веществ. Сейчас, когда стало очевидным, что эта территория в большей части утеряна и есть вероятность что в ближайшем будущем и те районы, которые пока в определенной степени подконтрольны Еревану – те, кто раньше отмывал грязные деньги, решил ещё и поиграть на таком рынке, как строительство жилья.

«Но совершенно очевидно, что заявленные стройки – это миф, так как никто не собирается жить на территориях без статуса. Опять же там, где миротворцы больше не пройдут наркотики и оружие. Араик, на мой взгляд, под благими намерениями действительно готовит себе «золотой парашют», пытаясь обмануть инвесторов. Хотя я не понимаю, кто может рискнуть в данной ситуации, разве что, те представители армянской зарубежной диаспоры, которые верят в реванш. И опять же которые не раз вливали деньги в сепаратистский режим, но ничего взамен не получали и всё разворовывалось. Считаю, что стройка — это очередной блеф, направленный на создание ложных иллюзий, у тех, кто ещё питает надежду на то, что всё станет как раньше», — резюмировал Е.Михайлов.

В.Мансуров