Зеленский считает, что россиянам стыдно за аннексию Крыма

6 августа, 10:40

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что большинство россиян поддерживают единство Украины, и им стыдно за аннексию Крымского полуострова. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Дом.

«Есть большое количество россиян, которые поддерживают единую Украину. Поддерживают Донбасс и видят его только украинским. Им неприятно и вообще стыдно за все, что связано с Крымом. Очень стыдно. И они все говорят, что русская история еще будет оплакивать российские же шаги и решения по Крыму», — сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что российские власти намеренно убеждают население РФ, что все украинцы ненавидят россиян, хотя на самом деле это не так. По словам Зеленского, есть много граждан РФ, которые поддерживают украинцев, и в результате «получают политически» за свою позицию.

Наконец, президент заявил, что те негативные отношения, которые все же есть между двумя народами, вызваны в первую очередь аннексией Крыма.

«Потому что Крым — это первая спичка, первый огонек, через который два народа — на поколение или два — так друг к другу относятся: не хотят видеть, не хотят слышать. Многие русскоязычные украинцы перешли на украинский язык — мы все его знаем, — потому что им неприятно даже (разговаривать на русском. — ред.), потому что убили брата, отца», — объяснил Зеленский.

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От наркотиков к строительным тендерам: какую новую аферу замышляет Арутюнян

6 августа, 11:07

Вожак ханкендинских сепаратистов Араик Арутюнян решил запустить новую авантюру для сбора финансов и личного обогащения – строительство домов на подконтрольных российским миротворцам территориях. При этом данная афера завернута в красивую обертку – квартиры якобы строятся для нужд немногочисленных армян, проживающих в Карабахе. Однако уже сейчас всплыла неприятная подноготная этой истории и сами армяне обвинили режим Арутюняна в мошенничестве и сборе средств под видом строительного «блефа».

Строительный «бум» объявлен Араиком в азербайджанском Агдаре, где по заверениям главаря сепаратистов будет построено аж 500 квартир. Но самое интересное, что это просто немыслимая цифра для строительных мощностей – даже для Азербайджане, с его колоссальными экономическими возможностями, не столь легко было построить такое количество квартир для вынужденных переселенцев и беженцев за столь короткое время. А тут – вот такое экономическое «чудо» по-армянски. И то, что это «чудо» – липовое, сомнения нет.

А значит налицо махинация под видом «заботы» об армянах, проживающих в азербайджанском Карабахе. В действительности все объясняется просто – режим Араика после победы Азербайджана и прихода миротворцев просто потерял возможность заработка, который в захваченном Карабахе всегда был нелегальным, или даже более того – преступным. Немалое количество денег в Карабахе, помимо грабежа природных недр Азербайджана, армяне раньше собирали с урожая марихуаны и других, создаваемых здесь наркотиков. Так, в частности, самому Арутюняну, сумевшему поработать в должности премьер-министра «правительства» сепаратистского режима при тогдашнем «президенте» Бако Саакяне, принадлежало немало таких плантаций, и свое личное обогащение он начинал именно с них. Также очень ощутимый доход приносило размещение и подготовка лагерей террористов из других стран в Карабахе. Теперь, когда это лавочка прикрыта, режим задумал новую махинацию строительного разлива.

При этом «проект» Арутюняна собирает дивиденды и в других населенных пунктах, объегоривая своих же армян.

В Ханкенди в скором времени якобы тоже начнется строительство многоквартирных домов при финансировании Всеармянского фонда «Айастан». Новый квартал будет состоять из 15 корпусов (в общей сложности – 240 квартир). «Потенциалу» армянских строителей остается только позавидовать. Но подвох видится во всем. Так, армянские СМИ сообщают, что Арутюнян предложили жителям Агдере принять решение о восстановлении жилья, разрушенного в ходе войны 90-х годов, или строительстве на их месте новых квартир. Возникает вопрос – с какой стати режим Арутюняна именно сейчас решил начать беспокоиться о быте армян, пострадавших в ходе войны тридцатилетней давности?

Поэтому неудивительно, что уже сейчас небывалый проект Араика вызвал обвинения в махинациях и ухищрениях в создание липовых тендеров. Очень может, уверены ряд армянских политологов, что это последняя попытка Арутюняна «подзаработать» в Карабахе, а потом состоится его бегство с награбленным за границу. И эти опасения очень похожи на правду.

Такого мнения придерживается, к примеру, заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян, который на своей странице в соцсети Facebook коснулся заявлений Арутюняна, назвав их «аморальной ложью и вздором».

«Сейчас все твои мысли не о будущем Карабаха, а о строительных  тендерах, а в конце – поиске путей безопасного и безнаказанного побега», – отреагировал он.

Аналогичного мнения придерживаются опрошенные Minval.az эксперты. По мнению российского политолога Александра Рябцова, преступный режим Арутюняна в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе настолько очевиден и известен своим криминальным обликом, что «с этой марионеткой Пашиняна брезгуют и избегают общаться большинства политики из Еревана, как представители власти, так и депутаты Народного Собрания Армении».

«Все в Армении понимают, что режим Арутюняна существует до тех пор, пока Ереван ведет игру под названием «статус» для Карабаха. И хотя президент Алиев уже давно объявил, что статуса нет и не будет, и не существует само понятие Нагорного Карабаха, армяне продолжает свою провокационную игру. Думаю, режим Арутюняна прекратит свое существование в тот момент, когда будет подписан окончательный вариант мирного договора между Азербайджаном, Арменией и Россией», – подчеркнул А. Рябцов в беседе с Minval.az.

По его мнению, в первую очередь, это произойдет потому что Арутюнян слишком известен своим уголовным прошлым, представляя собой тех самих представителей «карабахского» клана, которых ненавидят в самой Армении. Потому что именно он осуществлял «самые грязные проекты армянства в Карабахе» в последние годы, еще задолго до своего президентства. Все его проекты «по оздоровлению Карабаха», которые звучали и до 44-дневной войны, по словам Рябцова, были большой авантюрной схемой, где зарабатывал сам Арутюнян и ряд его подельников из Еревана.

«Сепаратистское «правительство» Араика так погрязло в коррупции и лживых схемах отмывания денег, что просто не может существовать иначе. И строительство некого н-ного количества квартир для нужд проживающих армян в Карабахе, –  там, где никогда не думали о благополучие своих земляков и которые были нужны только для статистики, – является новой авантюрой клана Арутюняна, который создан только для того, чтобы «пускать пыль в глаза» странам Европы и международной общественности, рассказывая байки о том, как тут заботятся об армянах. Все эти проекты прикажут «долго жить» в ближайшее время и оставят многих армян у разбитого корыта»,– подчеркнул российский политолог.

Между тем, по мнению, российского политолога и журналиста Евгений Михайлова, Карабах ранее был абсолютно неконтролируемой территорией, через которую проходили многие контрабандные поставки: как оружия, так и запрещённых веществ. Сейчас, когда стало очевидным, что эта территория в большей части утеряна и есть вероятность что в ближайшем будущем и те районы, которые пока в определенной степени подконтрольны Еревану – те, кто раньше отмывал грязные деньги, решил ещё и поиграть на таком рынке, как строительство жилья.

«Но совершенно очевидно, что заявленные стройки – это миф, так как никто не собирается жить на территориях без статуса. Опять же там, где миротворцы больше не пройдут наркотики и оружие. Араик, на мой взгляд, под благими намерениями действительно готовит себе «золотой парашют», пытаясь обмануть инвесторов. Хотя я не понимаю, кто может рискнуть в данной ситуации, разве что, те представители армянской зарубежной диаспоры, которые верят в реванш. И опять же которые не раз вливали деньги в сепаратистский режим, но ничего взамен не получали и всё разворовывалось. Считаю, что стройка — это очередной блеф, направленный на создание ложных иллюзий, у тех, кто ещё питает надежду на то, что всё станет как раньше», — резюмировал Е.Михайлов.

В.Мансуров