Украина рассекретит материалы о боях в «иловайском котле» в Донбассе

6 августа, 10:12

Генпрокуратура Украины рассекретит материалы уголовного дела о боях под Иловайском на востоке Украины в 2014 году. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова во время встречи с родными погибших в «иловайском котле».

«Нами принято решение о необходимости рассекретить материалы уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска», — сказала Венедиктова.

Документы опубликуют в специальном разделе на сайте офиса генпрокурора. Там можно будет ознакомиться с ходом и результатах следствия, а также фотокопиями рассекреченных материалов. «Общество должно знать правду», — подчеркнула генпрокурор.

В числе подозреваемых — замначальника Генерального штаба ВС России и бывший начальник главного управления Генерального штаба ВС России, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны России. Кроме того, подозреваемыми признали двух российских генералов. По версии следствия, они посягнули на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушили законы и обычаи войны, а также совершили умышленные убийства.

Бои за Иловайск проходили в августе-сентябре 2014 года, в результате боев город перешел под контроль войск самопровозглашенной «Донецкой народной республики». В ходе столкновений украинским военным удалось захватить часть города, но они оказались в «котле» — окружении противника — и понесли значительные потери.

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Ученые: вакцина БЦЖ может сдержать цитокиновый шторм при COVID-19

6 августа, 10:26

Группа исследователей Национального института исследований туберкулеза CMR и Национального института эпидемиологии ICMR в Индии обнаружила доказательства того, что вакцина, используемая для снижения риска туберкулеза (БЦЖ), может дать пожилым людям некоторую защиту от COVID-19. Статья опубликована в журнале Science Advances.

В ходе исследования специалисты провели вакцинацию 82 добровольцев в возрасте от 60 до 80 лет вакциной БЦЖ и изучили образцы взятой через месяц крови. При анализе образцов исследователи выявили снижение ряда цитокинов, которые были связаны с воспалением: IL-6, интерфероны 1 типа, интерлейкин-2 (IL-2) и TNF-alpha GM-CSF. Также наблюдались более низкие уровни некоторых хемокинов, таких как матриксные металлопротеиназы и белки острой фазы, оба из которых также были связаны с развитием воспаления.

Ученые отмечают, что многие из цитокинов, чей уровень снижался у вакцинированных, способствуют более тяжелому COVID-19, что указывает на возможную эффективность БЦЖ, как средства профилактики осложнений при коронавирусе. Вакцина против туберкулеза может оказаться полезной в качестве временной меры для пожилых людей, ожидающих вакцинации против SARS-CoV-2.