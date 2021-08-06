Спецслужбы США получили доступ к данным из вирусной лаборатории в Ухане

6 августа, 09:37

Спецслужбы США получили доступ к «гигантскому каталогу» информации об исследованиях вирусов, которыми занималась лаборатория китайского института вирусологии в Ухане. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала рассказали, что в каталоге информации, который попал в распоряжение США, содержатся «генетические чертежи» вирусов — сырые данные, для анализа которых нужны большие вычислительные мощности. В связи с этим Министерство энергетики США предоставит спецслужбам свои суперкомпьютеры для 90-дневного исследования, рассказал источник. При этом файлы написаны на китайском языке, поэтому для их обработки нужны ученые, знающие этот язык и способные пройти проверку служб безопасности США.

Откуда у американских спецслужб появились эти данные, не уточняется. По словам собеседников телеканала, они могли быть получены в результате взлома, так как обычно такая информация обрабатывается на облачных серверах.

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Ученые: вакцина БЦЖ может сдержать цитокиновый шторм при COVID-19

6 августа, 10:26

Группа исследователей Национального института исследований туберкулеза CMR и Национального института эпидемиологии ICMR в Индии обнаружила доказательства того, что вакцина, используемая для снижения риска туберкулеза (БЦЖ), может дать пожилым людям некоторую защиту от COVID-19. Статья опубликована в журнале Science Advances.

В ходе исследования специалисты провели вакцинацию 82 добровольцев в возрасте от 60 до 80 лет вакциной БЦЖ и изучили образцы взятой через месяц крови. При анализе образцов исследователи выявили снижение ряда цитокинов, которые были связаны с воспалением: IL-6, интерфероны 1 типа, интерлейкин-2 (IL-2) и TNF-alpha GM-CSF. Также наблюдались более низкие уровни некоторых хемокинов, таких как матриксные металлопротеиназы и белки острой фазы, оба из которых также были связаны с развитием воспаления.

Ученые отмечают, что многие из цитокинов, чей уровень снижался у вакцинированных, способствуют более тяжелому COVID-19, что указывает на возможную эффективность БЦЖ, как средства профилактики осложнений при коронавирусе. Вакцина против туберкулеза может оказаться полезной в качестве временной меры для пожилых людей, ожидающих вакцинации против SARS-CoV-2.