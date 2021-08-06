Спецслужбы США получили доступ к данным из вирусной лаборатории в Ухане

Спецслужбы США получили доступ к «гигантскому каталогу» информации об исследованиях вирусов, которыми занималась лаборатория китайского института вирусологии в Ухане. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала рассказали, что в каталоге информации, который попал в распоряжение США, содержатся «генетические чертежи» вирусов — сырые данные, для анализа которых нужны большие вычислительные мощности. В связи с этим Министерство энергетики США предоставит спецслужбам свои суперкомпьютеры для 90-дневного исследования, рассказал источник. При этом файлы написаны на китайском языке, поэтому для их обработки нужны ученые, знающие этот язык и способные пройти проверку служб безопасности США.

Откуда у американских спецслужб появились эти данные, не уточняется. По словам собеседников телеканала, они могли быть получены в результате взлома, так как обычно такая информация обрабатывается на облачных серверах.