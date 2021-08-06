МОК потребовал разъяснений из-за оскорбления ЛГБТ-олимпийцев в ток-шоу на Первом канале и «России 1»

6 августа, 09:25

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал разъяснений из-за оскорблений в адрес ЛГБТ-спортсменов, принимающих участие в Олимпиаде в Токио, которые прозвучали в ток-шоу на Первом канале и «России 1».

Как сообщает «Би-би-си», МОК обратился к своему «вещательному партнеру в России». Официальным партнером МОК, которому принадлежат права на показ Олимпиады в России, является компания «Телеспорт», пишет РБК. Соревнования транслируют Первый канал, «Россия 1» и «Матч ТВ».

Представители «Телеспорта» от комментариев отказались.

Претензии МОК связаны с выпусками передач «Время покажет» и «60 минут», участники которых оскорбляли трансгендерную штангистку Лорел Хаббард из Новой Зеландии, а также британского прыгуна в воду Тома Дэйли, который является открытым гомосексуалом.

Ведущий «Время покажет» Анатолий Кузичев также появился в одном из выпусков передачи в парике, таким образом изображая Хаббард, и назвал «психопатами» трансгендерных людей.

В МОК подчеркнули, что на Олимпийских играх «нет места дискриминации».

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Ученые: вакцина БЦЖ может сдержать цитокиновый шторм при COVID-19

6 августа, 10:26

Группа исследователей Национального института исследований туберкулеза CMR и Национального института эпидемиологии ICMR в Индии обнаружила доказательства того, что вакцина, используемая для снижения риска туберкулеза (БЦЖ), может дать пожилым людям некоторую защиту от COVID-19. Статья опубликована в журнале Science Advances.

В ходе исследования специалисты провели вакцинацию 82 добровольцев в возрасте от 60 до 80 лет вакциной БЦЖ и изучили образцы взятой через месяц крови. При анализе образцов исследователи выявили снижение ряда цитокинов, которые были связаны с воспалением: IL-6, интерфероны 1 типа, интерлейкин-2 (IL-2) и TNF-alpha GM-CSF. Также наблюдались более низкие уровни некоторых хемокинов, таких как матриксные металлопротеиназы и белки острой фазы, оба из которых также были связаны с развитием воспаления.

Ученые отмечают, что многие из цитокинов, чей уровень снижался у вакцинированных, способствуют более тяжелому COVID-19, что указывает на возможную эффективность БЦЖ, как средства профилактики осложнений при коронавирусе. Вакцина против туберкулеза может оказаться полезной в качестве временной меры для пожилых людей, ожидающих вакцинации против SARS-CoV-2.