МОК потребовал разъяснений из-за оскорбления ЛГБТ-олимпийцев в ток-шоу на Первом канале и «России 1»

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал разъяснений из-за оскорблений в адрес ЛГБТ-спортсменов, принимающих участие в Олимпиаде в Токио, которые прозвучали в ток-шоу на Первом канале и «России 1».

Как сообщает «Би-би-си», МОК обратился к своему «вещательному партнеру в России». Официальным партнером МОК, которому принадлежат права на показ Олимпиады в России, является компания «Телеспорт», пишет РБК. Соревнования транслируют Первый канал, «Россия 1» и «Матч ТВ».

Представители «Телеспорта» от комментариев отказались.

Претензии МОК связаны с выпусками передач «Время покажет» и «60 минут», участники которых оскорбляли трансгендерную штангистку Лорел Хаббард из Новой Зеландии, а также британского прыгуна в воду Тома Дэйли, который является открытым гомосексуалом.

Ведущий «Время покажет» Анатолий Кузичев также появился в одном из выпусков передачи в парике, таким образом изображая Хаббард, и назвал «психопатами» трансгендерных людей.

В МОК подчеркнули, что на Олимпийских играх «нет места дискриминации».