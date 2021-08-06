Глава ВОЗ предупредил о «реальной опасности» из-за COVID

6 августа, 09:13

Человечество вступило в период «реальной опасности» из-за COVID-19, предупредил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит ТАСС.

«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — отметил он.

Глава организации посчитал неправильной ситуацию, при которой сейчас работники здравоохранения в государствах с низкими доходами не могут получить вакцину, однако в то же время в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть.

Гебрейесус подчеркнул, что обретенные достижения в борьбе с пандемией коронавируса сегодня утрачиваются, системы здравоохранения перегружены. «Рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения», — сказал он.

Также глава организации напомнил о своем призыве запретить бустерную вакцинацию хотя бы до конца сентября. Таким образом, высвободившиеся дозы вакцины можно направить в страны с низкими доходами и достичь объявленной ранее ВОЗ цели.

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Армения сообщила о размещении российских пограничников на границе с Азербайджаном

5 августа, 19:43

Минобороны Армении сообщило, что около граничащего с Азербайджаном села Воскепар в Тавушской области размещены российские пограничники в рамках армяно-российского сотрудничества.

«Российские пограничники размещены в указанном районе», — говорится в заявлении армянского министерства.

Как уточнили в ведомстве, там ведутся строительные работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников и вспомогательных сооружений.

«Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества», — добавили в Минобороны.

При этом ранее 5 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов сообщил, что Россия не может разместить своих военных вдоль границы Армении и Азербайджана из-за «отсутствия международно-правового оформления» и «дефицита взаимного доверия сторон».