Глава ВОЗ предупредил о «реальной опасности» из-за COVID

Человечество вступило в период «реальной опасности» из-за COVID-19, предупредил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит ТАСС.

«Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — отметил он.

Глава организации посчитал неправильной ситуацию, при которой сейчас работники здравоохранения в государствах с низкими доходами не могут получить вакцину, однако в то же время в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть.

Гебрейесус подчеркнул, что обретенные достижения в борьбе с пандемией коронавируса сегодня утрачиваются, системы здравоохранения перегружены. «Рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения», — сказал он.

Также глава организации напомнил о своем призыве запретить бустерную вакцинацию хотя бы до конца сентября. Таким образом, высвободившиеся дозы вакцины можно направить в страны с низкими доходами и достичь объявленной ранее ВОЗ цели.