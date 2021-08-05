Прибывающие в Россию иностранцы должны будут сдать отпечатки пальцев

6 августа, 01:00

Иностранные граждане, прибывшие в Россию с 29 декабря 2021 года будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии.

Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Российской Федерации.

«29 декабря 2021 года вступает в силу Федеральный закон, в соответствии с которым обязательной дактилоскопии подлежат иностранные граждане, прибывшие в РФ в поисках работы, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней», — говорится в сообщении министерства.

Данным законом также предусматривается осуществление государственного контроля за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, а также выдаче иностранным гражданам соответствующего сертификата.

Помимо данных нововведений также в МВД РФ заявили о введение единого документа для иностранных граждан с электронным носителем информации, внедрение которого позволит обеспечить стопроцентную идентификацию иностранцев.

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Армения сообщила о размещении российских пограничников на границе с Азербайджаном

5 августа, 19:43

Минобороны Армении сообщило, что около граничащего с Азербайджаном села Воскепар в Тавушской области размещены российские пограничники в рамках армяно-российского сотрудничества.

«Российские пограничники размещены в указанном районе», — говорится в заявлении армянского министерства.

Как уточнили в ведомстве, там ведутся строительные работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников и вспомогательных сооружений.

«Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества», — добавили в Минобороны.

При этом ранее 5 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов сообщил, что Россия не может разместить своих военных вдоль границы Армении и Азербайджана из-за «отсутствия международно-правового оформления» и «дефицита взаимного доверия сторон».