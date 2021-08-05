Прибывающие в Россию иностранцы должны будут сдать отпечатки пальцев

Иностранные граждане, прибывшие в Россию с 29 декабря 2021 года будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии.

Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Российской Федерации.

«29 декабря 2021 года вступает в силу Федеральный закон, в соответствии с которым обязательной дактилоскопии подлежат иностранные граждане, прибывшие в РФ в поисках работы, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней», — говорится в сообщении министерства.

Данным законом также предусматривается осуществление государственного контроля за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, а также выдаче иностранным гражданам соответствующего сертификата.

Помимо данных нововведений также в МВД РФ заявили о введение единого документа для иностранных граждан с электронным носителем информации, внедрение которого позволит обеспечить стопроцентную идентификацию иностранцев.