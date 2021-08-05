Гейтс похвалил экс-супругу

Миллиардер Билл Гейтс впервые прокомментировал свой развод, а также признал ошибкой общение со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Причину расставания с бывшей женой он не назвал, но отозвался о ней теплотой и уважением.

«Мелинда – замечательный человек. И то, что наше партнерство закончилось, является причиной моей большой личной печали. Но мы общаемся и работаем в фонде, чтобы наше партнерство продолжилось. Нам всегда нравилась наша совместная работа», – заявил он.

Также Гейтс выразил сожаление, что общался с Эпштейном. Отметим, что одной из причин развода пары называли недовольство Мелинды связью мужа с Джеффри, которого признали виновным в секс-торговле несовершеннолетними.

«Я провел с ним несколько ужинов в надежде на то, что его слова о получении миллиардов на всемирное здравоохранение через свои контакты окажутся правдой. <…>. Это ни во что не воплотилось, отношения завершились, но проводить с ним время было огромной ошибкой», – подчеркнул бизнесмен.

На просьбу прокомментировать информацию о том, что он несколько раз неподобающе вел себя с женщинами, которые работали в Microsoft и его благотворительном Фонде, Гейтс ответил, что сожалеет.

«Я думаю, что все сожалеют. Но сейчас время для переосмыслений, и мне нужно идти вперед. Моя работа очень важна для меня. Внутри семьи мы будем исцеляться и учиться на том, что произошло», – приводит его слова «Корреспондент» со ссылкой на CNN.