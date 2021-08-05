Гейтс похвалил экс-супругу

6 августа, 00:45

Миллиардер Билл Гейтс впервые прокомментировал свой развод, а также признал ошибкой общение со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Причину расставания с бывшей женой он не назвал, но отозвался о ней теплотой и уважением.

«Мелинда – замечательный человек. И то, что наше партнерство закончилось, является причиной моей большой личной печали. Но мы общаемся и работаем в фонде, чтобы наше партнерство продолжилось. Нам всегда нравилась наша совместная работа», – заявил он.

Также Гейтс выразил сожаление, что общался с Эпштейном. Отметим, что одной из причин развода пары называли недовольство Мелинды связью мужа с Джеффри, которого признали виновным в секс-торговле несовершеннолетними.

«Я провел с ним несколько ужинов в надежде на то, что его слова о получении миллиардов на всемирное здравоохранение через свои контакты окажутся правдой. <…>. Это ни во что не воплотилось, отношения завершились, но проводить с ним время было огромной ошибкой», – подчеркнул бизнесмен.

На просьбу прокомментировать информацию о том, что он несколько раз неподобающе вел себя с женщинами, которые работали в Microsoft и его благотворительном Фонде, Гейтс ответил, что сожалеет.

«Я думаю, что все сожалеют. Но сейчас время для переосмыслений, и мне нужно идти вперед. Моя работа очень важна для меня. Внутри семьи мы будем исцеляться и учиться на том, что произошло», – приводит его слова «Корреспондент» со ссылкой на CNN.

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Армения сообщила о размещении российских пограничников на границе с Азербайджаном

5 августа, 19:43

Минобороны Армении сообщило, что около граничащего с Азербайджаном села Воскепар в Тавушской области размещены российские пограничники в рамках армяно-российского сотрудничества.

«Российские пограничники размещены в указанном районе», — говорится в заявлении армянского министерства.

Как уточнили в ведомстве, там ведутся строительные работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников и вспомогательных сооружений.

«Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества», — добавили в Минобороны.

При этом ранее 5 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов сообщил, что Россия не может разместить своих военных вдоль границы Армении и Азербайджана из-за «отсутствия международно-правового оформления» и «дефицита взаимного доверия сторон».