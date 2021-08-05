Европе грозит нехватка пилотов

Европа, вероятно, столкнется с нехваткой пилотов уже в 2022 году.

Согласно исследованию американской консалтинговой компании в области управления Oliver Wyman, в 2022 году в европейских авиакомпаниях будет нехватка более 790 пилотов, а в 2023 году – почти 2300 специалистов, пишет АЗЕРТАДЖ.

Проблема будет нарастать из года в год, и в 2029 году только европейской авиации потребуется 3900 пилотов.

В гражданской авиации по всему миру насчитывается около 60 тыс пилотов. Европа является третьим регионом в мире, наименее пострадавшим от нехватки пилотов гражданской авиации. В конце десятилетия в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет потребность в 22670 пилотах, в Северной Америке – 20600, а на Ближнем Востоке – 12400.

Пандемия COVID-19 сильно повлияла на потребность в пилотах, что было связано с резким сокращением туризма и рабочих поездок. В прошлом году только в Европе не имели возможности летать 23 376 специалистов.

Восстановление авиационного сектора в пассажирском сегменте начнется в начале 2022 года. В глобальном масштабе авиаперевозки уже восстановились на 76 процентов от доковидного уровня, а в Китае, где вирус удалось взять под контроль быстрее, на 99 процентов.