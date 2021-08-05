Армянский политтехнолог заговорил о подготовке к мирному договору между Баку и Ереваном

5 августа, 23:33

Между Арменией и Азербайджаном готовятся к принятию документы, которые в конечном итоге, возможно, станут мирным договором, сказал политтехнолог Виген Акопян, слова которого приводит «Спутник».

В обществе и СМИ последние два месяца ходят слухи о том, что Армения намеревается подписать мирный договор с Азербайджаном, предполагающий признание границ и решение других чувствительных вопросов.

Акопян напомнил, что еще глава комиссии по обороне и безопасности в парламенте прошлого созыва (ныне также депутат) Андраник Кочарян заявлял o намерении начать переговоры по поводу мирного договора. Подобные утечки были со стороны разных должностных лиц.

Сейчас, по его мнению, речь идет о каких-то предварительных договоренностях, которые обсуждались в ходе предыдущих переговоров в устном формате и венцом которых будет мирный договор.

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Армения сообщила о размещении российских пограничников на границе с Азербайджаном

5 августа, 19:43

Минобороны Армении сообщило, что около граничащего с Азербайджаном села Воскепар в Тавушской области размещены российские пограничники в рамках армяно-российского сотрудничества.

«Российские пограничники размещены в указанном районе», — говорится в заявлении армянского министерства.

Как уточнили в ведомстве, там ведутся строительные работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников и вспомогательных сооружений.

«Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества», — добавили в Минобороны.

При этом ранее 5 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов сообщил, что Россия не может разместить своих военных вдоль границы Армении и Азербайджана из-за «отсутствия международно-правового оформления» и «дефицита взаимного доверия сторон».