Армянский политтехнолог заговорил о подготовке к мирному договору между Баку и Ереваном

Между Арменией и Азербайджаном готовятся к принятию документы, которые в конечном итоге, возможно, станут мирным договором, сказал политтехнолог Виген Акопян, слова которого приводит «Спутник».

В обществе и СМИ последние два месяца ходят слухи о том, что Армения намеревается подписать мирный договор с Азербайджаном, предполагающий признание границ и решение других чувствительных вопросов.

Акопян напомнил, что еще глава комиссии по обороне и безопасности в парламенте прошлого созыва (ныне также депутат) Андраник Кочарян заявлял o намерении начать переговоры по поводу мирного договора. Подобные утечки были со стороны разных должностных лиц.

Сейчас, по его мнению, речь идет о каких-то предварительных договоренностях, которые обсуждались в ходе предыдущих переговоров в устном формате и венцом которых будет мирный договор.