Чавушоглу: Ежедневно с нами связываются из Азербайджана

5 августа, 23:19

«Сегодня пожарный самолет из Азербайджана приземлился в аэропорту Даламан вместе с экипажем в 10 человек», — говорится в сообщении.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции и бывший депутат парламента от Анталии Мевлют Чавушоглу, выступая на пресс-конференции в связи с пожарами в Анталии.

Министр отметил, что для поддержки тушения пожаров в Турции Азербайджан также направил через Грузию 50 пожарных автомобилей и 150 сотрудников: «Практически ежедневно с нами связываются из Азербайджана, интересуются обстановкой» (цитата по АПА).

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Армения сообщила о размещении российских пограничников на границе с Азербайджаном

5 августа, 19:43

Минобороны Армении сообщило, что около граничащего с Азербайджаном села Воскепар в Тавушской области размещены российские пограничники в рамках армяно-российского сотрудничества.

«Российские пограничники размещены в указанном районе», — говорится в заявлении армянского министерства.

Как уточнили в ведомстве, там ведутся строительные работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников и вспомогательных сооружений.

«Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества», — добавили в Минобороны.

При этом ранее 5 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов сообщил, что Россия не может разместить своих военных вдоль границы Армении и Азербайджана из-за «отсутствия международно-правового оформления» и «дефицита взаимного доверия сторон».