Чавушоглу: Ежедневно с нами связываются из Азербайджана

«Сегодня пожарный самолет из Азербайджана приземлился в аэропорту Даламан вместе с экипажем в 10 человек», — говорится в сообщении.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции и бывший депутат парламента от Анталии Мевлют Чавушоглу, выступая на пресс-конференции в связи с пожарами в Анталии.

Министр отметил, что для поддержки тушения пожаров в Турции Азербайджан также направил через Грузию 50 пожарных автомобилей и 150 сотрудников: «Практически ежедневно с нами связываются из Азербайджана, интересуются обстановкой» (цитата по АПА).