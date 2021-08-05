Турция ждет от Армении отказа от агрессивной риторики

5 августа, 21:45

Анкара призывает Армению воздержаться от агрессивной риторики и действий, сохранять приверженность взятым на себя обязательствам и развивать сотрудничество со странами региона. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в турецкой столице под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Участники заседания также обсудили борьбу с охватившими юго-западные районы Турции лесными пожарами, связанные с ними дезинформационные кампании и дополнительные меры по противостоянию стихийному бедствию, пишет «Анадолу».

Члены Совбеза Турции решительно осудили страны, поддерживающие террористическую организацию PKK/KCK-PYD/YPG и поощряющие ее к террористическим актам, направленным против мира и стабильности в регионе.

Касательно кипрского вопроса СНБ призвал заинтересованные стороны направить усилия на урегулирование проблемы, а не настаивать на своем бескомпромиссном подходе.

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Армения сообщила о размещении российских пограничников на границе с Азербайджаном

5 августа, 19:43

Минобороны Армении сообщило, что около граничащего с Азербайджаном села Воскепар в Тавушской области размещены российские пограничники в рамках армяно-российского сотрудничества.

«Российские пограничники размещены в указанном районе», — говорится в заявлении армянского министерства.

Как уточнили в ведомстве, там ведутся строительные работы по возведению зданий для тылового обеспечения пограничников и вспомогательных сооружений.

«Этот процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества», — добавили в Минобороны.

При этом ранее 5 августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов сообщил, что Россия не может разместить своих военных вдоль границы Армении и Азербайджана из-за «отсутствия международно-правового оформления» и «дефицита взаимного доверия сторон».