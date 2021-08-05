Турция ждет от Армении отказа от агрессивной риторики

Анкара призывает Армению воздержаться от агрессивной риторики и действий, сохранять приверженность взятым на себя обязательствам и развивать сотрудничество со странами региона. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в турецкой столице под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Участники заседания также обсудили борьбу с охватившими юго-западные районы Турции лесными пожарами, связанные с ними дезинформационные кампании и дополнительные меры по противостоянию стихийному бедствию, пишет «Анадолу».

Члены Совбеза Турции решительно осудили страны, поддерживающие террористическую организацию PKK/KCK-PYD/YPG и поощряющие ее к террористическим актам, направленным против мира и стабильности в регионе.

Касательно кипрского вопроса СНБ призвал заинтересованные стороны направить усилия на урегулирование проблемы, а не настаивать на своем бескомпромиссном подходе.