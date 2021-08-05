Бахаддин Гюмюш благодарит Азербайджан за помощь

«Мы благодарны и выражаем признательность Азербайджану за помощь, оказанную нам в трудное время».

Об этом заявил глава муниципалитета Ментеше (Мугла) Бахаддин Гюмюш.

По его словам, на прошлой неделе крупные пожары произошли в округе Ментеше в Мугле:

«Два дня назад, находясь в зоне тушения, я увидел азербайджанских пожарных и технику. На них были нашивки флагов Азербайджана и Турции. Это меня очень порадовало. А сегодня принадлежащий Азербайджану самолет-амфибия участвует в тушении пожаров в направлении Козаагач. В некоторых районах пожары потушены. Но на этих участках иногда снова воспламеняются очаги. Спасибо большое, азербайджанские пожарные прилагают все усилия. Мы очень благодарны братскому Азербайджану за помощь».

Бахаддин Гюмюш отметил, что население, проживающее в зонах пожаров, эвакуировано:

«Вчера в результате усилившегося пожара были эвакуированы жители и скот из Козаагача и двух близлежащих сел. К счастью, ни один дом не сгорел, ни один человек не погиб» (цитата по АПА).