Бахаддин Гюмюш благодарит Азербайджан за помощь

5 августа, 20:57

«Мы благодарны и выражаем признательность Азербайджану за помощь, оказанную нам в трудное время».

Об этом заявил глава муниципалитета Ментеше (Мугла) Бахаддин Гюмюш.

По его словам, на прошлой неделе крупные пожары произошли в округе Ментеше в Мугле:

«Два дня назад, находясь в зоне тушения, я увидел азербайджанских пожарных и технику. На них были нашивки флагов Азербайджана и Турции. Это меня очень порадовало. А сегодня принадлежащий Азербайджану самолет-амфибия участвует в тушении пожаров в направлении Козаагач. В некоторых районах пожары потушены. Но на этих участках иногда снова воспламеняются очаги. Спасибо большое, азербайджанские пожарные прилагают все усилия. Мы очень благодарны братскому Азербайджану за помощь».

Бахаддин Гюмюш отметил, что население, проживающее в зонах пожаров, эвакуировано:

«Вчера в результате усилившегося пожара были эвакуированы жители и скот из Козаагача и двух близлежащих сел. К счастью, ни один дом не сгорел, ни один человек не погиб» (цитата по АПА).

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Москва: Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к ОДКБ

5 августа, 19:07

Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в статусе наблюдателя, сказал заместитель директора Департамента информации и печати министерства иностранных дел России Александр Бикантов.

«Государствами и членами ОДКБ взят курс на повышение открытости, в том числе в информационной сфере, и расширение внешних связей организации. Приняты документы, которые предусматривают возможность подключения к деятельности ОДКБ различных заинтересованных стран в качестве партнеров или наблюдателей. Такие решения принимаются, как известно, консенсусом. Со стороны Азербайджана подобная заявка до сих пор не подавалась», — отметил он (цитата по ТАСС).

Бикантов также довел до внимания — «Россия рассчитывает, что наращивание равноправного и конструктивного сотрудничества с другими государствами и международными структурами будет способствовать повышению доверия и укреплению безопасности на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ».