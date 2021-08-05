Российские азербайджанцы оказали Турции гумпомощь

Азербайджанская диаспора в России направила финансовую помощь пострадавшей от лесных пожаров Турции, говорится в сообщении Государственного комитета диаспоры.
Молодежное объединение азербайджанцев при Общественном объединении «Национально-культурная автономия азербайджанцев Санкт-Петербурга» провели благотворительный марафон, благодаря которому проживающие в России соотечественники собрали 363 тысячи рублей (более 8 тысяч манатов).
Отправившиеся в Анталью председатель молодежного объединения Эльман Манафов и его заместитель Фарид Аскеров лично передали финансовую помощь представителям Турецкого общества красного полумесяца. Председатель муниципалитета Манавгат Шукру Созен поблагодарил Азербайджан и проживающих в мире азербайджанцев за поддержку Турции в столь тяжелые для страны дни.