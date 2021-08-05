Российские азербайджанцы оказали Турции гумпомощь

5 августа, 20:38

Азербайджанская диаспора в России направила финансовую помощь пострадавшей от лесных пожаров Турции, говорится в сообщении Государственного комитета диаспоры.

Молодежное объединение азербайджанцев при Общественном объединении «Национально-культурная автономия азербайджанцев Санкт-Петербурга» провели благотворительный марафон, благодаря которому проживающие в России соотечественники собрали 363 тысячи рублей (более 8 тысяч манатов).

Отправившиеся в Анталью председатель молодежного объединения Эльман Манафов и его заместитель Фарид Аскеров лично передали финансовую помощь представителям Турецкого общества красного полумесяца. Председатель муниципалитета Манавгат Шукру Созен поблагодарил Азербайджан и проживающих в мире азербайджанцев за поддержку Турции в столь тяжелые для страны дни.

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Москва: Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к ОДКБ

5 августа, 19:07

Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в статусе наблюдателя, сказал заместитель директора Департамента информации и печати министерства иностранных дел России Александр Бикантов.

«Государствами и членами ОДКБ взят курс на повышение открытости, в том числе в информационной сфере, и расширение внешних связей организации. Приняты документы, которые предусматривают возможность подключения к деятельности ОДКБ различных заинтересованных стран в качестве партнеров или наблюдателей. Такие решения принимаются, как известно, консенсусом. Со стороны Азербайджана подобная заявка до сих пор не подавалась», — отметил он (цитата по ТАСС).

Бикантов также довел до внимания — «Россия рассчитывает, что наращивание равноправного и конструктивного сотрудничества с другими государствами и международными структурами будет способствовать повышению доверия и укреплению безопасности на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ».