Тегеран устами Раиси предлагает своим соседям дружбу и братство

5 августа, 19:58

Иран протягивает руку дружбы и братства всем странам региона, в частности соседним государствам.

Об этом сказал новоизбранный президент Ирана Ибрагим Раиси на церемонии своей инаугурации в парламенте.

По его словам, приоритетным направлением внешней политики Ирана является повышение уровня взаимоотношений с соседними странами.

«Мир меняется. Обеспечение интересов народов требует осознания нового мира и стратегического сотрудничества. Успешной внешней политикой станет сбалансированная внешняя политика», – сказал Раиси, слова которого приводит «Тренд».

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Москва: Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к ОДКБ

5 августа, 19:07

Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в статусе наблюдателя, сказал заместитель директора Департамента информации и печати министерства иностранных дел России Александр Бикантов.

«Государствами и членами ОДКБ взят курс на повышение открытости, в том числе в информационной сфере, и расширение внешних связей организации. Приняты документы, которые предусматривают возможность подключения к деятельности ОДКБ различных заинтересованных стран в качестве партнеров или наблюдателей. Такие решения принимаются, как известно, консенсусом. Со стороны Азербайджана подобная заявка до сих пор не подавалась», — отметил он (цитата по ТАСС).

Бикантов также довел до внимания — «Россия рассчитывает, что наращивание равноправного и конструктивного сотрудничества с другими государствами и международными структурами будет способствовать повышению доверия и укреплению безопасности на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ».