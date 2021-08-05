Азербайджанские пожарные обеспечивают защиту турецких ТЭС

5 августа, 19:14

Противопожарные силы МЧС Азербайджана взяли под охрану тепловые электростанции Кемеркой и Еникой в Турции.

Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отмечено, что пожар, возникший в лесистой местности в районе Милас провинции Мугла в Турции, стал причиной пожара на тепловой электростанции (ТЭС) Кемеркой. Находящимся в Турции пожарным Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана совместно с местными силами удалось сегодня утром потушить пожар на ТЭС. Тем самым было предотвращено распространение огня на расположенную неподалеку тепловую электростанцию Еникой.

Учитывая стратегическую роль, которую обе тепловые электростанции играют в обеспечении региона электроэнергией, станции Кемеркой и Еникой были взяты под пожарную охрану силами МЧС Азербайджана. В связи с этим возглавляющий силы МЧС в Турции заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев встретился с местными ответственными должностными лицами с целью организации надежной пожарной охраны станций, был проведен обмен мнениями в указанном направлении, обсуждены предстоящие шаги.


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Москва: Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к ОДКБ

5 августа, 19:07

Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в статусе наблюдателя, сказал заместитель директора Департамента информации и печати министерства иностранных дел России Александр Бикантов.

«Государствами и членами ОДКБ взят курс на повышение открытости, в том числе в информационной сфере, и расширение внешних связей организации. Приняты документы, которые предусматривают возможность подключения к деятельности ОДКБ различных заинтересованных стран в качестве партнеров или наблюдателей. Такие решения принимаются, как известно, консенсусом. Со стороны Азербайджана подобная заявка до сих пор не подавалась», — отметил он (цитата по ТАСС).

Бикантов также довел до внимания — «Россия рассчитывает, что наращивание равноправного и конструктивного сотрудничества с другими государствами и международными структурами будет способствовать повышению доверия и укреплению безопасности на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ».