Силы МЧС Азербайджана осуществляют в Турции тушение пожаров в нескольких направлениях

5 августа, 19:04

Находящиеся в братской Турецкой Республике в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, в целях тушения лесных пожаров и недопущения их распространения, противопожарные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики успешно продолжают проводить операции по тушению пожаров, сообщает МЧС Азербайджана.

Пожарные МЧС осуществляют тушение пожаров в нескольких направлениях.

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Москва: Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к ОДКБ

5 августа, 19:07

Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в статусе наблюдателя, сказал заместитель директора Департамента информации и печати министерства иностранных дел России Александр Бикантов.

«Государствами и членами ОДКБ взят курс на повышение открытости, в том числе в информационной сфере, и расширение внешних связей организации. Приняты документы, которые предусматривают возможность подключения к деятельности ОДКБ различных заинтересованных стран в качестве партнеров или наблюдателей. Такие решения принимаются, как известно, консенсусом. Со стороны Азербайджана подобная заявка до сих пор не подавалась», — отметил он (цитата по ТАСС).

Бикантов также довел до внимания — «Россия рассчитывает, что наращивание равноправного и конструктивного сотрудничества с другими государствами и международными структурами будет способствовать повышению доверия и укреплению безопасности на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ».