Россия увеличила поставки вооружения странам Центральной Азии

5 августа, 17:40

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила поставки вооружений странам Центральной Азии для отражения возможных террористических угроз, сообщает «Интерфакс».

Герасимов отметил, что также в целях реагирования на обострение обстановки в регионе и отработки действий по отражению террористических угроз был запланирован ряд совместных учений на территории Узбекистана и Таджикистана.

«Организованы дополнительные поставки вооружения, техники и военного имущества в рамках военно-технической помощи», — подчеркнул Герасимов.

Он добавил, что Россия оказывает «методическое содействие в совершенствовании» Вооруженных сил Узбекистана, а также готовит для них квалифицированные кадры в российских военных вузах.

﻿

Елисейский дворец: Макрон провел переговоры с Алиевым, достигнута договоренность

5 августа, 17:21

Лидеры Франции и Азербайджана Эмманюэль Макрон и Ильхам Алиев поговорили по телефону, достигнута договоренность о сотрудничестве в интересах региональной стабильности. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Лидеры Франции и Азербайджана отметили важность усилий Минской группы ОБСЕ для достижения региональной стабильности.

«Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США)», — отметили в администрации французского лидера.