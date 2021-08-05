Российская подводная лодка «Орел» потеряла ход у берегов Дании

5 августа, 16:40

Атомный подводный крейсер «Орел» временно потерял ход у берегов датского острова Сейере. Об этом сообщает 3-я эскадра ВМС Дании в фейсбуке.

Инцидент произошел, когда «Орел» в сопровождении буксира «Алтай» и эсминца «Вице-адмирал Кулаков» следовал из Санкт-Петербурга, где принимал участие в параде ВМФ, в сторону Кольского полуострова.

Вблизи острова Сейере «Орел», следовавший в надводном положении, потерял ход. Его начало сносить течением в сторону острова.

По словам датских моряков, они предложили россиянам помощь, но те «вежливо отказались, что было неудивительно». Сначала подлодку тянул буксир «Алтай», а вскоре проблемы с двигателем удалось решить, и она пошла дальше своим ходом.

Российское Минобороны официально об инциденте не сообщало.

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Елисейский дворец: Макрон провел переговоры с Алиевым, достигнута договоренность

5 августа, 17:21

Лидеры Франции и Азербайджана Эмманюэль Макрон и Ильхам Алиев поговорили по телефону, достигнута договоренность о сотрудничестве в интересах региональной стабильности. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Лидеры Франции и Азербайджана отметили важность усилий Минской группы ОБСЕ для достижения региональной стабильности.

«Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США)», — отметили в администрации французского лидера.