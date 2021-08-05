Российская подводная лодка «Орел» потеряла ход у берегов Дании

Атомный подводный крейсер «Орел» временно потерял ход у берегов датского острова Сейере. Об этом сообщает 3-я эскадра ВМС Дании в фейсбуке.

Инцидент произошел, когда «Орел» в сопровождении буксира «Алтай» и эсминца «Вице-адмирал Кулаков» следовал из Санкт-Петербурга, где принимал участие в параде ВМФ, в сторону Кольского полуострова.

Вблизи острова Сейере «Орел», следовавший в надводном положении, потерял ход. Его начало сносить течением в сторону острова.

По словам датских моряков, они предложили россиянам помощь, но те «вежливо отказались, что было неудивительно». Сначала подлодку тянул буксир «Алтай», а вскоре проблемы с двигателем удалось решить, и она пошла дальше своим ходом.

Российское Минобороны официально об инциденте не сообщало.