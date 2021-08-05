Самого дорогого барана в мире продали на аукционе в Ирландии

Семимесячного ягненка суффолкской породы продали на аукционе в Ирландии за рекордные €44 тысячи (более £37 тысяч), сообщает ВВС.

Барана приобрела ассоциация фермеров Северной Ирландии. Отмечается, что предыдущий рекорд цены за продажу барана составил €38 тысяч.

Владелец ягненка селекционер Ричард Томпсон отметил, что такое случается раз в жизни и это его «сбывшаяся мечта». По его словам, он ожидал, что ему хорошо заплатят, но не настолько, что сумма станет рекордной.

Как отмечает издание, фермер завел стадо овец породы суффолк в 2015 году и утверждает, что его баран всегда был особенным.