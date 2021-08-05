Украина наложила арест на 13 российских самолетов

5 августа, 17:00

Суд Украины арестовал 13 самолетов Airbus российского авиаперевозчика, который осуществляет полеты в Крым, сообщается на сайте украинской прокуратуры Крыма.

В публикации говорится, что российская компания осуществляет регулярные рейсы на территорию Крыма с нарушением украинских правил въезда на полуостров. Киев называет такие действия нарушением норм международного права и подрывом суверенитета Украины. Согласно украинскому законодательству, полеты в Крым влекут за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.

Уточняется, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на полуостров. До этого был наложен арест еще на 211 воздушных судов.

﻿

Елисейский дворец: Макрон провел переговоры с Алиевым, достигнута договоренность

5 августа, 17:21

Лидеры Франции и Азербайджана Эмманюэль Макрон и Ильхам Алиев поговорили по телефону, достигнута договоренность о сотрудничестве в интересах региональной стабильности. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Лидеры Франции и Азербайджана отметили важность усилий Минской группы ОБСЕ для достижения региональной стабильности.

«Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США)», — отметили в администрации французского лидера.