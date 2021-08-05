Украина наложила арест на 13 российских самолетов

Суд Украины арестовал 13 самолетов Airbus российского авиаперевозчика, который осуществляет полеты в Крым, сообщается на сайте украинской прокуратуры Крыма.

В публикации говорится, что российская компания осуществляет регулярные рейсы на территорию Крыма с нарушением украинских правил въезда на полуостров. Киев называет такие действия нарушением норм международного права и подрывом суверенитета Украины. Согласно украинскому законодательству, полеты в Крым влекут за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.

Уточняется, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на полуостров. До этого был наложен арест еще на 211 воздушных судов.