В Британии остановили военные учения из-за рекордного наплыва нелегалов

В Великобритании зарегистрировали новый рекорд по числу нелегалов, которые приплыли в страну за одни сутки. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на МВД Соединенного Королевства.
По информации ведомства, как минимум 482 мигранта переправились через пролив Ла-Манш и высадились на побережье британского графства Кент 4 августа. Сотни иностранных граждан прибыли из Франции на 20 лодках. Из-за рекордного наплыва нелегалов вооруженные силы страны были вынуждены остановить военные учения на полигоне в приморском городе Хайт.