Лукашенко увидел в Украине новую угрозу для Беларуси

5 августа, 16:15

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину дополнительной угрозой, «которой раньше не было», а власть страны якобы проводит «антинародный курс».

«Я собрал руководителей почти всех силовых структур, чтобы обсудить не только ситуацию на границе, но и что происходит вокруг Беларуси. Прежде всего, что касается политики Североатлантического блока НАТО в западном направлении. В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения о позиции братской нам Украины.

Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там, на Запад, на Восток идут, на Юг, неважно.

Это их дело – определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее», — сказал он.

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Елисейский дворец: Макрон провел переговоры с Алиевым, достигнута договоренность

5 августа, 17:21

Лидеры Франции и Азербайджана Эмманюэль Макрон и Ильхам Алиев поговорили по телефону, достигнута договоренность о сотрудничестве в интересах региональной стабильности. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Лидеры Франции и Азербайджана отметили важность усилий Минской группы ОБСЕ для достижения региональной стабильности.

«Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США)», — отметили в администрации французского лидера.