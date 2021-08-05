Китай в 2020 году заработал на масках почти $90 млрд

Китайские компании в первый год пандемии заработали около 90 миллиардов долларов на экспорте медицинских масок и других средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом говорится в отчете Института мировой экономики Петерсона (PIIE).

Если в 2019 году выручка от продажи СИЗ составляла 22,9 миллиарда долларов, то в 2020 году — 88,1 миллиард.

53,8 миллиарда долларов из общей суммы приходится на маски и респираторы, 16,8 миллиарда — на щитки для лица, 10,8 — на защитную одежду, а 3,9 миллиарда — на перчатки.

В апреле 2020 года экспортная цена одной медицинской маски выросла на 720,8% по сравнению с декабрем 2019-го.

Средства индивидуальной защиты Китай поставлял преимущественно в США и Евросоюз.