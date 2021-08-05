Биограф Стива Джобса напишет книгу об Илоне Маске

5 августа, 18:44

Автор биографии основателя Apple Стива Джобса Уолтер Айзексон напишет книгу о жизни Илона Маска, пишет The Verge.

«Если вам интересно узнать о Tesla, SpaceX и моей жизни в целом, Уолтер Айзексон пишет биографию», — написал Маск в своем Twitter.

Миллиардер также добавил, что Айзексон уже несколько дней везде его сопровождает. На вопрос подписчика о том, что будет с предыдущими планами Маска написать автобиографию, глава Tesla ответил, что «когда-нибудь» займется этим.

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Москва: Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к ОДКБ

5 августа, 19:07

Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в статусе наблюдателя, сказал заместитель директора Департамента информации и печати министерства иностранных дел России Александр Бикантов.

«Государствами и членами ОДКБ взят курс на повышение открытости, в том числе в информационной сфере, и расширение внешних связей организации. Приняты документы, которые предусматривают возможность подключения к деятельности ОДКБ различных заинтересованных стран в качестве партнеров или наблюдателей. Такие решения принимаются, как известно, консенсусом. Со стороны Азербайджана подобная заявка до сих пор не подавалась», — отметил он (цитата по ТАСС).

Бикантов также довел до внимания — «Россия рассчитывает, что наращивание равноправного и конструктивного сотрудничества с другими государствами и международными структурами будет способствовать повышению доверия и укреплению безопасности на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ».