Эстония отправит в Литву вторую команду полицейских для борьбы с нелегальной миграцией

5 августа, 18:15

Департамент полиции и погранохраны Эстонии в четверг отправляет в Литву вторую команду полицейского подразделения для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Беларусью. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

В Литву направится команда из 10 человек сроком на месяц. Они будут участвовать в наземном патрулировании литовско-белорусской границы, вести наблюдение с помощью дронов, выполнять задания по охране объектов и вести мониторинг ситуации. В свою очередь находившиеся до сих пор в Литве десять сотрудников Департамента полиции и погранохраны вернутся в Эстонию 7 августа.

«Охрана нашей границы сейчас начинается с Литвы, именно по этой причине Эстония активно предложила помощь Литве», — указал глава МВД республики Кристьан Яани.

«В сутки на литовской границе задерживают в среднем сотню незаконных мигрантов. Поскольку, по прогнозам, давление должно, скорее, вырасти, Департамент полиции и погранохраны продолжает оказывать Литве помощь. Наряду с помощью Литве эстонские коллеги также приобретут там неоценимый опыт сотрудничества с международными партнерами и организации работы в условиях массовой иммиграции», — отметила со своей стороны представитель ведомства Реэт Зейсиг.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 110 нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

﻿

Москва: Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к ОДКБ

5 августа, 19:07

Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в статусе наблюдателя, сказал заместитель директора Департамента информации и печати министерства иностранных дел России Александр Бикантов.

«Государствами и членами ОДКБ взят курс на повышение открытости, в том числе в информационной сфере, и расширение внешних связей организации. Приняты документы, которые предусматривают возможность подключения к деятельности ОДКБ различных заинтересованных стран в качестве партнеров или наблюдателей. Такие решения принимаются, как известно, консенсусом. Со стороны Азербайджана подобная заявка до сих пор не подавалась», — отметил он (цитата по ТАСС).

Бикантов также довел до внимания — «Россия рассчитывает, что наращивание равноправного и конструктивного сотрудничества с другими государствами и международными структурами будет способствовать повышению доверия и укреплению безопасности на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ».