Эстония отправит в Литву вторую команду полицейских для борьбы с нелегальной миграцией

Департамент полиции и погранохраны Эстонии в четверг отправляет в Литву вторую команду полицейского подразделения для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Беларусью. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

В Литву направится команда из 10 человек сроком на месяц. Они будут участвовать в наземном патрулировании литовско-белорусской границы, вести наблюдение с помощью дронов, выполнять задания по охране объектов и вести мониторинг ситуации. В свою очередь находившиеся до сих пор в Литве десять сотрудников Департамента полиции и погранохраны вернутся в Эстонию 7 августа.

«Охрана нашей границы сейчас начинается с Литвы, именно по этой причине Эстония активно предложила помощь Литве», — указал глава МВД республики Кристьан Яани.

«В сутки на литовской границе задерживают в среднем сотню незаконных мигрантов. Поскольку, по прогнозам, давление должно, скорее, вырасти, Департамент полиции и погранохраны продолжает оказывать Литве помощь. Наряду с помощью Литве эстонские коллеги также приобретут там неоценимый опыт сотрудничества с международными партнерами и организации работы в условиях массовой иммиграции», — отметила со своей стороны представитель ведомства Реэт Зейсиг.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 110 нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.