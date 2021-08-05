Каждый сороковой житель Земли заразился коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200,2 млн, следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ.

Доля инфицированных составляет более 2,5% населения планеты, которое Фонд ООН в области народонаселения оценивает в 7,875 млрд человек. Таким образом, ковид был диагностирован уже у каждого сорокового жителя Земли.

Около половины от общего числа заразившихся приходится на пять стран — США (35,3 млн), Индию (31,8 млн), Бразилию (20 млн), Россию (6,4 млн) и Францию (6,3 млн).

Самая высокая доля заболевших — в государствах с относительно небольшим количеством населения. Так, в Андорре заразилось более 19% населения (14,8 тыс. человек), в Бахрейне — 17,2% (269,5 тыс.). В США этот показатель составляет около 11%, а в Индии — всего 2,4%.

Очередная волна коронавирусной инфекции отмечается с начала лета в странах Западной Европы, хотя в последние недели ситуацию удалось стабилизировать. Кроме того, с июля заболеваемость стала резко расти в Северной Америке и Азии.

Число умерших из-за ковида превысило 4,25 млн — это 2,1% от всех инфицированных. Показатель летальности находится примерно на одном уровне в мире с весны. Больше всего смертей зарегистрировано в США (615 тыс.), Бразилии (560 тыс.) и Индии (426 тыс.). Самые высокие показатели летальности все еще отмечаются в Йемене (19,5%) и Перу (9,3%).